Τα νέα Mitsubishi Colt και ASX στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν

Ξεκινά η εμπορική σταδιοδρομία των νέων Mitsubishi Colt και ASX στην Ελλάδα στα πλαίσια της αναβαθμισμένου πλέον ρόλου της ιαπωνικής εταιρείας στην Ευρώπη στους κόλπους της συμμαχίας της με τις Renault και Nissan.

Η Mitsubishi, αξιοποιώντας τη συνολική δυναμική, αλλά και γενικότερα την τεχνολογική φαρέτρα που της παρέχει απλόχερα πλέον η γαλλο-ιαπωνική συμμαχία της με τις Renault και Nissan, έρχεται να αναβαθμίσει τώρα την εμπορική της παρουσία και «υπόσταση» στην Ευρώπη, συμπεριλαμβαμένης της Ελλάδας, με δύο μοντέλα της κατηγορίας Β με βαριά… φανέλα που χρησιμοποιούν ως «δότες» το Renault Captur στην περίπτωση του νέου ASX και το Renault Clio σε εκείνη του επίσης νέου Colt.

Για την κατασκευή του Colt έχει χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα CMF-B, με τη συναρμολόγηση να γίνεται στην Προύσα της Τουρκίας. Εμφανείς είναι οι ομοιότητες των δύο μοντέλων της κατηγορίας Β, με τις αλλαγές στην ιαπωνική πρόταση να αφορούν κυρίως τα λογότυπα. Αναλυτικότερα, το νέο Colt έχει κάποιες διαφορές στη μάσκα, την οποία έχει διακοσμήσει διαφορετικά, όπως επίσης και στους κάθετους προβολείς.

Στο εσωτερικό, η οθόνη αφής του συστήματος πολυμέσων είναι 7 ιντσών στη βασική έκδοση και φτάνει μέχρι τις 9,3 ίντσες στα ανώτερα επίπεδα εξοπλισμού. Μπορεί επίσης να συνδυαστεί με ένα ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, όπως ακριβώς και στον Γάλλο «αδελφό».

Στην κορυφή της γκάμας του Mitsubishi Colt τοποθετείται η έκδοση Full Ηybrid. που έχει ως… συστατικά της ένα ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης με χωρητικότητα 1,6 λίτρα και δύο ηλεκτρικά μοτέρ με συνδυαστική απόδοση 143 ίππων. Η ροπή του κινητήρα εσωτερικής καύσης είναι 148 Nm, ενώ του ηλεκτρικού 205 Nm, ενώ το όλο πακέτο συνδυάζεται με ένα multi-mode κιβώτιο και μια μπαταρία 1,2 kWh.

Επιπλέον, στη βάση τοποθετείται μια 3κύλινδρη έκδοση με ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,0 λίτρου με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων και πιο πάνω μια υπερτροφοδοτούμενη παραλλαγή του, με 6τάχυτο για την περίσταση κιβώτιο ταχυτήτων, επίσης μηχανικό. Η απόδοση ανέρχεται στους 67 ίππους και 91 ίππους και η ροπή στα 95 και 160 Nm αντίστοιχα.

Δείτε τις τιμές του νέου Mitsubishi Colt

1.0 Inform: 18.700€

1.0 Inform+: 19.490€

1.0 Invite+: 20.760€

1.0-T Invite+: 21.920€

1.0-Τ Intense+: 24.470€

1.0-T Instyle: 27.470€

1.6 Hybrid Invite+: 29.170€

1.6 Hybrid Intense+: 30.360€

1.6 Hybrid Instyle: 32.690€

Το Mitsubishi ASX δεύτερη γενιάς είναι ένα Renault Captur με ελαφρώς διαφορετική σχεδίαση στο εμπρός μέρος, όπου υιοθετείται η Dynamic Shield μάσκα της ιαπωνικής εταιρείας.

Η βασική έκδοση τροφοδοτείται από έναν υπερτροφοδοτούμενο, 3κύλινδρο κινητήρα βενζίνης με χωρητικότητα 1,0 λίτρου και απόδοση 91 ίππων και 160 Nm, η αμέσως επόμενη από έναν 4κύλινδρο 1.300άρη τούρμπο με mild hybrid σύστημα και απόδοση 140 ίππων και 260 Nm, ενώ παρούσες είναι και δύο ακόμα υβριδικές, η Full-Ηybrid με 143 ίππους και η plug-in hybrid με 160 ίππους.

Στο εσωτερικό του ASX τα πράγματα είναι γνωστά από το Captur, με την οθόνη του συστήματος πολυμέσων να ξεχωρίζει. Έχει διαγώνιο 7 ή 9,3 ίντσες και συνδυάζεται με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto.

Δείτε τις τιμές του νέου Mitsubishi ASX

1.0-T Ιnform: 25.750€

1.0-T Ιnvite+: 26.990€

MHEV 1.3-T Invite+: 28.990€

MHEV 1.3-T Ιntense+: 32.940€

HEV 1.6 AT Invite+: 36.890 €

HEV 1.6 AT Intense+: 40.930€

HEV 1.6 AT Instyle: 43.650€

PHEV 1.6 Intense+: 45.830€

PHEV 1.6 Instyle: 47.840€

Mitsubishi με επιπλέον προνόμια αγοράς

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Mitsubishi προσφέρει στη χώρα μας τα δύο μοντέλα με χρηματοδοτικό πρόγραμμα με επιδοτούμενο επιτόκιο 2,9%, με προκαταβολή 40–50% και εξόφληση σε έως και 60 μήνες.

Ταυτόχρονα, παρέχεται δωρεάν σέρβις για 5 χρόνια, που περιλαμβάνει εργασία καθώς και τα ανταλλακτικά του προγράμματος περιοδικής συντήρησης.