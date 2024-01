Το Mitsubishi ASX στην ελληνική αγορά (τιμές)

Ξανά στην αγορά μας είναι διαθέσιμο το Mitsubishi ASX, σε 9 εκδόσεις, με νέα σχεδίαση και πιο αποδοτικούς κινητήρες.

Το Mitsubishi ASX επιστρέφει στην ελληνική αγορά και είναι διαθέσιμο σε εννέα συνολικά εκδόσεις, με εισαγωγική τιμή τα 27.730 ευρώ. Το ιαπωνικό SUV είναι προϊόν συνεργασίας με τη Renault και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, καθώς πατάει στην πλατφόρμα του γνωστού μας Captur, από το οποίο ξεχωρίζει στη σχεδίαση, στα σημεία.

Η πρώτη έκδοση εφοδιάζεται με τον 3κύλινδρο κινητήρα 1,0 λίτρου 91 ίππων και 160 Nm ροπής, ενώ πιο πάνω συναντάμε το ήπια υβριδικό σύνολο 12V 1,3 λίτρων, που αποδίδει 140 ίππους και 260 Nm ροπής.

Τη γκάμα συμπληρώνουν η έκδοση full hybrid με 1.600άρη κινητήρα βενζίνης απόδοση 145 ίππων και η Plug-in hybrid που συνδυάζει τον πιο πάνω βενζινοκινητήρα με δύο ηλεκτρικά μοτέρ και μια μπαταρία 10,5 kWh, που επιτρέπει στη συγκεκριμένη έκδοση να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για 62 χιλιόμετρα..

Στο εσωτερικό του ASX τα πράγματα είναι γνωστά από το Captur, με την οθόνη του συστήματος πολυμέσων να ξεχωρίζει. Έχει διαγώνιο 7 ή 9,3 ίντσες και συνδυάζεται με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto. Πλούσιο είναι και το επίπεδο εξοπλισμού ασφάλειας.

Οι εκδόσεις εξοπλισμού με τις οποίες είναι διαθέσιμο το ιαπωνικό B-SUV είναι τέσσερες: INFORM, INVITE PLUS, INTENSE PLUS και INSTYLE. Το Mitsubishi ASX είναι διαθέσιμο σε έξι μεταλλικά χρώματα, λευκό, κόκκινο, μαύρο, δύο αποχρώσεις του μπλε και γκρι. Στις δύο ανώτερες εξοπλιστικά εκδόσεις είναι διαθέσιμη και διχρωμία στο αμάξωμα.

Ακολουθούν οι εκδόσεις και οι τιμές του νέου Mitsubishi ASX

Έκδοση Τιμή

1.0-T 6MT INFORM 27.730 €

1.0-T 6MT INVITE PLUS 28.900 €

MHEV 1.3-T 6MT INVITE PLUS 30.870 €

MHEV 1.3-T 6MT INTENSE PLUS 32.940 €

HEV 1.6 AT INVITE PLUS 36.890 €

HEV 1.6 AT INTENSE PLUS 40.930 €

HEV 1.6 AT INSTYLE 43.650 €

PHEV 1.6 AT INTENSE PLUS 45.830 €

PHEV 1.6 AT INSTYLE 47.840 €