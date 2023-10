Νέο Renault Clio: Διαθέσιμο στην Ελλάδα με όφελος έως 3.000€

Το νέο Renault Clio είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα σε εκδόσεις ντίζελ, βενζίνης, διπλού καυσίμου LPG καθώς και στην υβριδική E-Tech Hybrid, με όφελος έως και 3.000 ευρώ και επιπλέον προνόμια.

Το νέο Renault Clio έρχεται να μπει δυναμικά και στην ελληνική αγορά, εστιάζοντας στην πλούσια γκάμα εκδόσεων και τη νέα τεχνολογία του.

Ετοιμοπαράδοτο και με δέσμευση τιμής, το γαλλικό σούπερ μίνι είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από 158€ το μήνα και όφελος έως 3.000€, ενώ την ίδια στιγμή πλαισιώνεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση, δωρεάν ασφάλιση για 6 μήνες και δωρεάν οδική βοήθεια για 3 χρόνια. Τόσο για την υβριδική έκδοση Ε-Τech Hybdrid (δείτε εδώ), όσο και για όλες τις υπόλοιπες με κινητήρες βενζίνης, διπλού καυσίμου LPG και ντίζελ.

Σχεδιαστικά το νέο Renault Clio ακολουθεί τη φιλοσοφία «Nouvelle Vague». Η νέα μάσκα αποτελεί την ταυτότητα του μοντέλου, με τα ανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα και τις ζάντες να συμπληρώνουν τη φρέσκια εικόνα του. Ο ανασχεδιασμένος πίσω προφυλακτήρας ενισχύει τη δυναμικότητα του αυτοκινήτου, με τα διακοσμητικά σε «Matte Black», «Glossy Black» και «Matte Shale Grey» να προσδίδουν επιπλέον κομψότητα.

Ανάλογα στο εσωτερικό αναβαθμισμένη είναι η ποιότητα των υλικών που έχει χρησιμοποιηθεί. Επίσης διαθέσιμα είναι και νέα επίπεδα εξοπλισμού, τα οποία φτάνουν σε αριθμό τα τέσσερα: Evolution, Evolution Plus, Techno και Esprit Plus. Ο χώρος αποσκευών παραμένει από τους κορυφαίους σε χωρητικότητα στην κατηγορία του, με 391 λίτρα σ’ όλες τις εκδόσεις εκτός από την υβριδική, στην οποία, λόγω της μπαταρίας, ο όγκος περιορίζεται στα 301 λίτρα.

Το νέο γαλλικό supermini είναι διαθέσιμο σε έκδοση βενζίνης 1.0 TCe με 90 ίππους και 160 Nm ροπής, η οποία είναι και η εισαγωγική. Ακολουθεί αυτή με διπλό καύσιμο 1.0 TCe LPG με 100 ίππους και 170 Nm ροπής, με αυτονομία που ξεπερνάει τα 1.000 χιλιόμετρα, με τα δύο καύσιμα, βενζίνη και υγραέριο, συνδυαστικά.

Η γκάμα κινητήρων του νέου Renault Clio περιλαμβάνει και μια diesel εκδοχή 1.5 dCi με 100 ίππους, που εστιάζει στη χαμηλή κατανάλωση, με μέση τιμή στα 4,1 λτ./100 χλμ.

Στην κορυφή τοποθετείται η έκδοση E-Tech Hybrid. Αυτή εφοδιάζεται με έναν ατμοσφαιρικό 4κύλινδρο κινητήρα βενζίνης 1,6 λίτρων, που συνεργάζεται με δύο ηλεκτρικούς κινητήρες, έναν 36 kW κι έναν 18 kW HSG (High-Voltage Starter Generator), με συνολική απόδοση 145 ίππων. Για τη μετάδοση φροντίζει ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων.

Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές του νέου Renault Clio:

Evolution 1.0 TCe 90PS – 20.570 ευρώ

Evolution Plus 1.0 TCe 90PS – 21.420 ευρώ

Evolution 1.0 TCe 100PS LPG – 21.870 ευρώ

Evolution Plus 1.0 TCe 100PS LPG – 22.770 ευρώ

Techno 1.0 TCe 100PS LPG – 23.680 ευρώ

Evolution 1.5 Blue dCi 100PS – 23.970 ευρώ

Evolution Plus 1.5 Blue dCi 100PS – 24.970 ευρώ

Evolution 1.6 E-Tech Hybrid 145PS – 28.670 ευρώ

Evolution Plus 1.6 E-Tech Hybrid 145PS – 29.490 ευρώ

Techno 1.6 E-Tech Hybrid 145PS – 30.260 ευρώ

Esprit Alpine 1.6 E-Tech Hybrid 145PS – 32.950 ευρώ