«Skoda Days» μέχρι το τέλος Απριλίου

Έχοντας μία πλούσια και ιδιαίτερα αξιόλογη γκάμα μοντέλων, με κορυφαίες προτάσεις και καινοτόμες τεχνολογικές επιλογές σε όλες τις κατηγορίες, η Skoda δίνει την ευκαιρία στο αγοραστικό κοινό της χώρας να κάνει άμεσα δικό του ένα από τα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητά της με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

«Skoda Days» ονομάζεται η ενέργεια κατά την οποία ισχύουν πολύ ελκυστικές τιμές και προνόμια που καθιστούν την απόκτηση ενός Skoda πιο εύκολη και πιο συμφέρουσα από ποτέ.

Ενδεικτικά, κάποια από τα ειδικά προνόμια που ισχύουν κατά την διάρκεια των «Skoda Days»:

• To μοντέρνο Skoda Kamiq με όφελος 1.000€ & επιτόκιο 3,9%

• To πολυτάλαντο Skoda Scala με όφελος 1.000€ & επιτόκιο 3,9%

• To δυναμικό Skoda Κaroq με όφελος 1.500€

• Το φινετσάτο Skoda Octavia hybrid με όφελος 1.500€

Τώρα μπορούν όλοι να γνωρίσουν από κοντά τα μοντέλα της μάρκας και να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για τα μοναδικά προνόμια που θα ισχύουν στις «Skoda Days» κάνοντας μία επίσκεψη σε μία από τις εκθέσεις του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων Skoda σε όλη την Ελλάδα. Τα προνόμια ισχύουν έως τέλος Απριλίου, για όλα τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Skoda. Για τους πελάτες λιανικής, προσφέρονται επιπλέον, 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.