Στην Ελλάδα το «My Ami Buggy» από τη Citroen

Η Citroën προσφέρει τη νέα ειδική έκδοση «My Ami Buggy» σε εξαιρετικά περιορισμένη παραγωγή, που θα είναι διαθέσιμη και στην Ελλάδα.

Η Citroën παρουσιάζει μια νέα εκδοχή του ΑΜΙ, το My Ami Buggy, σε περιορισμένη παραγωγή 1.000 μονάδων, με νέο εξοπλισμό που θα είναι διαθέσιμη σε 10 χώρες. Το My Ami Buggy μπορεί να παραγγελθεί και ηλεκτρονικά από τις 10:00 π.μ. της 20ης Ιουνίου 2023. Το Citroën My Ami Buggy επιβεβαιώνει τον περιπετειώδη χαρακτήρα του, χάρη στο χακί χρώμα αμαξώματος και τα μαύρα προστατευτικά στοιχεία στους θόλους των τροχών, τους προφυλακτήρες και τα μαρσπιέ, την αεροτομή οροφής και τα μαύρα διακοσμητικά στα φώτα και το πάνω τμήμα του αμαξώματος.

Η προσωπικότητα του My Ami Buggy χαρακτηρίζεται επίσης από τη ζωντάνια και τη φρεσκάδα που παρέχουν οι φωτεινές κίτρινες λεπτομέρειες που βρίσκονται εξωτερικά (ανάγλυφα στο μπροστινό μέρος και κατευθυντικά βέλη στους θόλους των τροχών) και εσωτερικά (θήκες αποθήκευσης, γάντζος συγκράτησης τσάντας και διακοσμητικές ραφές στα καθίσματα και τα πατάκια).

Η Citroën έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα στη σχεδίαση της νέας ειδικής έκδοσης My Ami Buggy, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Αυτή η περιορισμένης παραγωγής έκδοση, στηρίζεται στην βασική αρχή της ελευθερίας: χωρίς πόρτες και χωρίς οροφή – έτσι ώστε να απολαύσει κανείς τον ελεύθερο χρόνο του και να νιώσει όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φύση, μαζί με μια ευχάριστη αίσθηση ελευθερίας. Ωστόσο, για να προστατευτεί από τις καιρικές συνθήκες, έχουν προστεθεί και προστατευτικά στοιχεία εξοπλισμού.

Νέα πλαστικά καλύμματα με φερμουάρ έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τους επιβάτες από τις καιρικές συνθήκες. Αυτά έρχονται επιπρόσθετα της αντίστοιχης προστασίας της οροφής, προκειμένου να κλείνει η καμπίνα και να προστατεύει τους επιβάτες από τον αέρα, το κρύο ή τη βροχή. Για καθημερινή χρήση, όταν οι επιβάτες θέλουν φρέσκο αέρα, απλά αναδιπλώνουν τα καλύμματα προς τα πίσω και στη συνέχεια τα στερεώνουν στις κολόνες των θυρών με κλιπ. Σε περίπτωση που δεν τα χρειάζονται, υπάρχει η δυνατότητα τα καλύμματα να αφαιρεθούν πλήρως, και να αποθηκευτούν σε κάποιο γκαράζ.

Ένα έξυπνο σύστημα κλεισίματος οροφής έχει δημιουργηθεί για εύκολη χρήση. Η υφασμάτινη οροφή σε μαύρο χρώμα είναι αδιάβροχη και διαθέτει φερμουάρ, οπότε είναι πρακτική και εύκολη στο χειρισμό. Πλήρως ενσωματωμένο στη συνολική σχεδίαση του μοντέλου, χάρη στην ελαστικότητα του υφάσματος, το κάλυμμα της οροφής ταιριάζει απόλυτα στο στυλ του οχήματος. Ακόμα και όταν είναι τυλιγμένο, στηρίζεται σταθερά στο πίσω μέρος του οχήματος. Νέα πλαίσια θυρών και οροφής για την καλύτερη ενσωμάτωση νέου εξοπλισμού, καθώς και την ενίσχυση του στιλ.

Τα πλαίσια των θυρών και της οροφής, έχουν διαφοροποιηθεί για να στερεώνονται εκεί τα διάφανα καλύμματα θυρών και το μαλακό ύφασμα της οροφής, ώστε να ενσωματώνονται αρμονικά με το αμάξωμα για τέλεια εμφάνιση και προσεγμένο φινίρισμα. Στο μπροστινό μέρος, το πλαίσιο της οροφής έχει επεκταθεί σχηματίζοντας αλεξήλιο για τους επιβαίνοντες. Η οθόνη με τις πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση της μπαταρίας του «My Ami Buggy» και την ταχύτητα κίνησης, βρίσκεται ακόμα στην κολόνα του τιμονιού αλλά διαθέτει ένα νέο τοξωτό καπάκι με ρετρό διάθεση.

Η νέα έκδοση του «My Ami Buggy» περιλαμβάνει ένα στοιχείο των ειδικών αποσκευών σε οξύ κίτρινο που είχαμε δει το Δεκέμβριο του 2021 στο πρωτότυπο Ami Buggy. Ένα μοναδικό και ευφάνταστο διακοσμητικό στοιχείο, η φορητή τσάντα, που ταιριάζει στο κοίλο σχήμα του κέντρου του τιμονιού. Η πρόσθετη αυτή θήκη αποθήκευσης που διαθέτει και φερμουάρ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση προσωπικών αντικειμένων. Ένα ηχείο Ami και νέα αξεσουάρ, συμπληρώνουν τη γκάμα εξοπλισμού σε αυτήν τη νέα περιορισμένη έκδοση My Ami Buggy.

Το Ultimate Ears Boom, είναι ένα ελαφρύ ηχείο Bluetooth που μπορεί να μεταφερθεί εύκολα οπουδήποτε. Οι λάτρεις της μουσικής θα εκτιμήσουν τον ισχυρό και καθηλωτικό 360° ήχο. Αδιάβροχο και στιβαρό, με 15 ώρες αυτονομία μπαταρίας, θα προσφέρει μουσική υπόκρουση στις πιο αξέχαστες στιγμές των διαδρομών και όχι μόνο. Το ηχείο μέσα στο «My Ami Buggy», βρίσκει τη θέση του σε μια ειδική θήκη του ταμπλό, πίσω από το τιμόνι. Το My Ami Buggy θα είναι διαθέσιμο προς πώληση στις 20 Ιουνίου και λόγω της εξαιρετικά περιορισμένης διαθεσιμότητας θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.