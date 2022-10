Honda Civic e:HEV: Δοκιμάζουμε την υβριδική του αναγέννηση

Το Honda Civic είναι ένα μοντέλο με τεράστια ιστορία. Αν αφήσουμε στην άκρη την ειδική περίπτωση των εκάστοτε Type R αλλά και την προηγούμενη γενιά, θα έλεγε κανείς ότι παραδοσιακά το Civic ήταν ένα τέρας αξιοπιστίας, πάντοτε έτοιμο να σε υπηρετήσει, αλλά ποτέ να σε εξιτάρει. Η προηγούμενη γενιά προσπάθησε να βάλει τα πράγματα σε μια καλύτερη βάση (κυριολεκτικά, λόγω πλατφόρμας και κινητήρων), και μέχρις ενός σημείου τα κατάφερε.

Για αυτό και αντιμετωπίσαμε με έναν αρχικό σκεπτικισμό την απόφαση της Honda να εξηλεκτριστεί, αφήνοντας μία τελευταία «θερμική χαραμάδα» (βλέπε νέο Type R). Έτσι και αλλιώς, το πρόγραμμα εξηλεκτρισμού της Honda προχωράει με γοργά βήματα και το άμεσο μέλλον περιλαμβάνει ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις νέων μοντέλων.

Σε ό,τι αφορά το Civic, αυτή η 11η(!) γενιά έρχεται να τελειοποιήσει την υβριδική τεχνολογία e:HEV της εταιρείας, ολοκληρώνοντας παράλληλα την πρώτη φάση του προγράμματος εξηλεκτρισμού της ευρωπαϊκής γκάμας της Honda, που συνθέτουν τα υβριδικά CR–V, HR–V, Jazz, καθώς και το ηλεκτρικό Honda e.

Υπάρχει όμως και ο εξωτερικός ανταγωνισμός, καθώς ολοένα και περισσότεροι κατασκευαστές υιοθετούν υβριδικές λύσεις, τόσο άμεσα στην κατηγορία D όσο και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Φυσικά, ο μεγάλος εγχώριος αντίπαλος είναι η Toyota, η οποία μπορεί να μην έχει αντίστοιχων διαστάσεων χάτσμπακ (η Corolla είναι αρκετά μικρότερη), αλλά διαθέτει μία σειρά από άλλες προτάσεις, όπως το C–HR, την στέισον Corolla Touring, την πολυαναμενόμενη SUV Corolla Cross, αλλά και το μεγαλύτερο RAV4.

Από εκεί και πέρα, αυτό το ευρύτερο πλαίσιο περιλαμβάνει μια γκάμα plug–in υβριδικών μοντέλων (όπως το Skoda Octavia iV, το Cupra Forementor, αλλά και το Peugeot 3008), τα full hybrid Nissan Qashqai, Renault Arkana, Hyundai Tucson, αλλά και αμιγώς ηλεκτρικών υλοποιήσεων (Kia EV6, Tesla Model 3, VW ID.4).

Σύμφωνα με τη Honda, το νέο Civic ενσωματώνει «μια νέα, προοδευτική, συναρπαστική προσέγγιση στο σχεδιασμό» υιοθετώντας τη φιλοσοφία που περιγράφεται από το μότο «Man-Maximum, Machine-Minimum». Κοιτώντας πάντως πλάι πλάι τις δύο τελευταίες γενιές του Civic, αντιλαμβάνεσαι ότι οι τόνοι έχουν πέσει σε ό,τι αφορά την εξωστρέφεια.

Οι μεγάλοι ψευτοαεραγωγοί του προηγούμενου μοντέλου έδωσαν τη θέση τους σε έναν πιο αιχμηρό προφυλακτήρα και μια μάσκα με μοτίβο πλέγματος, που δείχνει να αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο με τους μακρόστενους προβολείς, τεχνολογίας LED matrix στην προκειμένη περίπτωση.

Μακρύτερο μεταξόνιο κατά 35 χλστ., μεγαλύτερο μήκος κατά 31 χλστ. (με το συνολικό μήκος να έχει φτάσει πλέον στα 4.561 χλστ., το Civic πλέον δικαιούται να τοποθετείται στην κατηγορία D), ελαφρώς μεγαλύτερο πλάτος και χαμηλότερο ύψος συνθέτουν τις αλλαγές στις διαστάσεις της τελευταίας γενιάς του Civic.

To αποτέλεσμα είναι ένα μεγάλο χάτσμπακ (οι σχεδιαστές δε θέλησαν να καταφύγουν στο τρικ των 2,5 όγκων και ενός fastback σχήματος), το οποίο, αν και δείχνει αρκετά δυναμικό, εντούτοις ξενίζει με τη σχετικά όρθια τοποθέτηση του εμπρός παρμπρίζ (η βάση της κολόνας Α έχει τοποθετηθεί πιο πίσω για να ευθυγραμμιστεί με το κέντρο των μπροστινών τροχών), ενώ μια αξιοσημείωτη λεπτομέρεια έχει να κάνει με τους καθρέφτες, που στηρίζονται πλέον στις πόρτες.

Προτού ανοίξεις τη μεγάλη πόρτα για να περάσεις στο εσωτερικό, μπορεί να μην ξέρεις τι θα αντικρίσεις σχεδιαστικά (ποιος μπορεί να ξεχάσει τη διώροφη κονσόλα του προηγούμενου), το σίγουρο όμως είναι ότι ποιοτικά το ιαπωνικό αυτοκίνητο διατηρούσε πάντοτε πολύ ψηλά τον πήχη. Στην ανασχεδιασμένη, λοιπόν, καμπίνα ξεχωρίζει ο οριζόντιος σχεδιασμός του ταμπλό, που τονίζεται από την κεντρική λωρίδα σε μοτίβο πλέγματος που καμουφλάρει τους νέους αεραγωγούς.

Ο πίνακας οργάνων είναι ψηφιακός (θα μπορούσε πάντως η διάταξη των οργάνων να έχει διαφορετικό layout ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης), ενώ μια αυτόνομη οθόνη του συστήματος πολυμέσων βρίσκεται σε περίοπτη θέση στο κέντρο του ταμπλό. Ο χειρισμός της (με ασύρματο apple car play) και πάλι είναι αρκετά εύχρηστος, με μερικούς φυσικούς διακόπτες και ένα περιστροφικό χειριστήριο για την ένταση του ήχου.

Το επίπεδο ποιότητας, στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως, δε θα το διαπιστώσει κανείς μόνο στα εξαιρετικά υλικά του ταμπλό και των επενδύσεων, αλλά και σε επιμέρους λεπτομέρειες, όπως είναι τα (αυτόνομα) χειριστήρια του συστήματος διζωνικού κλιματισμού ή το φινίρισμα στις λαβές των (κρυμμένων) αεραγωγών.

Από την πρώτη στιγμή που θα βρεθείς στη χαμηλή θέση οδήγησης, δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρεις να βολευτείς, έχοντας και μια πολύ καλή περιφερειακή ορατότητα. Την εικόνα συμπληρώνουν τα αποτελεσματικά καθίσματα με πολύ σωστή στήριξη (με οσφυϊκή ρύθμιση), καθώς και μία κονσόλα με τη χαρακτηριστική τετράδα διακοπτών για τον έλεγχο του κιβωτίου, όπου επίσης υπάρχουν μεγάλες θήκες και ο επιλογέας των προγραμμάτων οδήγησης.

Σε ένα τόσο μεγάλο αμάξωμα, δύσκολα μπορούν να υπάρξουν γκρίνιες αναφορικά με την ευρυχωρία τόσο των εμπρός όσο και των πίσω επιβατών, αν και η ύπαρξη της μεγάλης ηλιοροφής περιορίζει ελαφρώς τον διαθέσιμο χώρο για τα κεφάλια των επιβατών.

Όντας χάτσμπακ, το Civic δεν μπορεί να συναγωνιστεί το χώρο αποσκευών που προσφέρουν μοντέλα της κατηγορίας D σε απόλυτα νούμερα, φτάνοντας πάντως τα 410 λίτρα. Η πρόσβαση σε αυτό το πόρτ μπαγκάζ με το σχετικά ακανόνιστο σχήμα, είναι εύκολη χάρη στο μεγάλο άνοιγμα και το χαμηλό κατώφλι, ενώ εύχρηστη είναι η συρόμενη εύκαμπτη εταζέρα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η βελτίωση στη στρεπτική ακαμψία, που έφτασε το 22%, κάτι που οφείλεται σε νέες τεχνικές συγκόλλησης και ένα ενισχυμένο πλέγμα που έχει ενσωματωθεί στο δάπεδο του πλαισίου. Μπορεί το βάρος να ξεπερνάει τον 1,5 τόνο, αυτό όμως είναι αναμενόμενο, καθώς συμπεριλαμβάνονται τα επιπλέον τμήματα του υβριδικού συστήματος, ενώ προσπάθειες να εξοικονομηθούν κιλά έγιναν σε σημεία όπως είναι η πίσω πόρτα από ρητίνη και το αλουμινένιο καπό (ελαφρύτερα από εκείνα του προηγούμενου μοντέλου κατά 20% και 43%, αντίστοιχα).

The Honda way of hybrid