Δοκιμάζουμε το νέο Hyundai i10 1.0T N Line

Το Hyundai i10 ανανεώθηκε και έρχεται, στην κορυφαία εκδοχή του, με τον 1.000άρη turbo κινητήρα και το πακέτο N Line να αποτελέσει κάτι περισσότερο από μια λύση στα μικρά αυτοκίνητα πόλης.

Ενώ στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου μαίνεται μια μάχη στην κατηγορία B-SUV και εν γένει σε πάσης φύσεως SUV, με τον εξηλεκτρισμό να βρίσκεται στο κεντρικό κάδρο, σε ένα μικρό γαλατικό (κορεατικό) χωριό (που ζει η Hyundai) επικρατεί ειρήνη και απόλυτη ησυχία. Συνεχίζουν τη ζωή τους, όχι πολύ μακριά από τα «θέλω» των άλλων, αλλά χαράσσοντας μια δική τους διαδρομή.

Βλέπετε εδώ έχουν τον Οβελίξ (λέγε με Kona), που από μικρός έπεσε στη μαρμίτα με το μαγικό ζωμό και από τότε έχει υπερφυσικές δυνάμεις που του επιτρέπει να τα βάλει με κάθε αντίπαλο, όσο δυνατός και αν είναι αυτός. Βασίζονται πάνω του, αλλά όχι μόνο σ’ αυτόν, καθώς η μαγική συνταγή του δρυΐδη, μπορεί να «μετατρέψει» κάθε… Γαλάτη σ’ ένα πανίσχυρο πολεμιστή.

Έτσι, έχουν την πολυτέλεια να μην εστιάζουν μόνο στους μεγαλόσωμους, όχι ότι δεν έχουν αρκετούς από αυτούς, αλλά έχουν την πολυτέλεια, σε αντίθεση με τους αντιπάλους τους, να έχουν στις τάξεις τους και μικρούς σε μέγεθος πολεμιστές. Αξιόλογους, όπως το i10.

Hyundai – Οι σύγχρονοι Γαλάτες

Επί της ουσίας, η Hyundai έχει καταφέρει να είναι από τις ελάχιστες κατασκευάστριες εταιρείες που έχει μια τόσο ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων. Το πλάνο που τρέχει τα τελευταία χρόνια έχει ως επίκεντρο τα ηλεκτρικά μοντέλα, όπως επιτάσσει η εποχή, κάτι που κάνει εξαιρετικά, αλλά δεν αγνοεί τις υπόλοιπες κατηγορίες. Αντίθετα μάλιστα, όταν ο ανταγωνισμός καταργεί μοντέλα, αυτοί ενισχύουν τη δυναμική τους, με νέες εκδοχές τους.

Κερδισμένος δίχως άλλο ο καταναλωτής, ο οποίος έχει περισσότερες επιλογές, σε κατηγορίες που είναι ενδιαφέρουσες, αλλά, με τα νέα δεδομένα βρίσκονται σχεδόν υπό εξαφάνιση. Όπως, επί του προκειμένου, αυτή των μικρών αυτοκινήτων πόλης. Εδώ, το i10, ήταν και παραμένει μια αξιόλογη πρόταση, στα 15 χρόνια και στις τρεις γενιές του που βρίσκεται στην αγορά.

Σήμερα, μετά από το 2019 που έκανε την πρεμιέρα του στην πιο πρόσφατη μορφή του, ήρθε η ώρα της ανανέωσης. Ευεργετείται από την εν γένει σχεδιαστική φιλοσοφία που ακολουθείται σ’ όλα τα μοντέλα, υιοθετώντας στοιχεία από τη νέα ταυτότητα των αδελφών ηλεκτρικών μοντέλων. Τολμηρό, χωρίς αναστολές, ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά, χάρη στη νέα μάσκα και τα ανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα, που διαθέτουν λειτουργία ημέρας με φώτα LED.

Ανασχεδιασμένοι είναι οι προφυλακτήρες, εμπρός και πίσω, ενώ εμπλουτισμένη είναι και η χρωματική παλέτα, με τέσσερις επιπλέον επιλογές. Νέα είναι και η γκάμα των τροχών αλουμινίου που είναι διαθέσιμη. Αλλαγές που αφορούν το σύνολο της πλούσιας γκάμας του i10, που περιλαμβάνει δύο εκδόσεις με ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,0 και 1,2 λτ., αλλά και μια με έναν Turbo 1.000άρι, η οποία όμως είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού N Line. Αυτή, παράλληλα προσφέρεται και με την έκδοση 1.2 84 ίππων, αλλά και με την 1.0T 100 ίππων, που είναι και αυτή της δοκιμής μας.

Παραδοσιακά το «N» στη Hyundai συνοδεύεται με πιο σπορ εικόνα, με το N Division πλέον να βάζει το χεράκι του και πιο… βαθιά προκειμένου να εναρμονίσει το «φαίνεσθαι» με το «είναι». Σχετικά με την αισθητική, το N Line έχει διαφορετικό προφυλακτήρα όσον αφορά τις πλευρικές εισαγωγές που φιλοξενούν τους προβολείς ομίχλης και το logo N Line να μαρτυρά την ταυτότητά του.

Πίσω, ο προφυλακτήρας του N Line έχει επιπλέον διαφορετική διαμόρφωση από του απλού i10. Ένα diffuser είναι αυτό που ξεχωρίζει και συμπληρώνεται από μια διπλή εξάτμιση χρωμίου που δίνει την απαραίτητη λάμψη. Την συνολική εικόνα ολοκληρώνουν οι νέες μεγάλες ζάντες ελαφρού κράματος 16 ιντσών.

Στο εσωτερικό οι νέες τεχνολογίες του μοντέλου εν γένει περιλαμβάνουν μια LCD οθόνη 4,2 ιντσών, USB θύρες τύπου C μπροστά και πίσω, eCall δεύτερης γενιάς που βασίζεται στο δίκτυο 4G και ενημερώσεις χαρτών Over The Air (OTA). Μια οθόνη αφή 8 ιντσών ψηλά στο κέντρο του ταμπλό, εξυπηρετεί τις ανάγκες του συστήματος πολυμέσων. Διαθέσιμο είναι ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, όπως επίσης και επαγωγική φόρτιση, καθώς και την πιο πρόσφατη ενημέρωση της τηλεματικής Bluelink.

Οι διαφορές στην έκδοση N Line εστιάζουν στις λεπτομέρειες κόκκινου χρώματος, τα στοιχεία χρωμίου στον επιλογέα ταχυτήτων και στα πεντάλ, αλλά και τις νέες επενδύσεις που έχουν τοποθετηθεί στα νέα καθίσματα, με την καλύτερη στήριξη.

Μικρό στο μάτι…

Οι μαζεμένες διαστάσεις του i10, όπως εξάλλου επιβάλλει η κατηγορία, πιθανότατα να μην προδιαθέτουν για την ευρυχωρία που είναι ικανό να προσφέρει. Με μήκος 3.670 χλστ., πλάτος 1.680 χλστ. και ύψος 1.480 χλστ., προάγει δίχως άλλο την ευελιξία, ενώ παράλληλα με μεταξόνιο 2.670 χλστ. προσφέρει περισσότερο από ικανοποιητικούς χώρους για τέσσερις επιβαίνοντες.

Βλέπετε, η αρχιτεκτονική της καμπίνας αξιοποιεί στο μέγιστο τις διαθέσιμες διαστάσεις, με οδηγό και συνοδηγό να απολαμβάνουν ανέσεις αυτοκινήτου ανώτερης κατηγορίας. Κάτι, που τηρουμένων των αναλογιών ισχύει και για το χώρο αποσκευών που έχει όγκο 252 λίτρα, τιμή που διαμορφώνεται στα 1.050 λίτρα, με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων κάτω. Επιπλέον, οι θήκες θα βολέψουν τα μικροαντικείμενα της καθημερινότητας, ενώ υπάρχουν επίσης δυνατότητα σύνδεσης με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto.

Και αν τα επίπεδα εξοπλισμού άνεσης είναι σε υψηλά επίπεδα, αυτά της ασφάλειας είναι απλά κορυφαία για την κατηγορία και όχι μόνο. Το πακέτο Hyundai Smart Sense περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, σύστημα υποβοήθησης αποφυγής εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCA) που αναγνωρίζει πεζούς και ποδηλάτες, σύστημα υποβοήθησης παρακολούθησης λωρίδα (LFA), αλλά και σύστημα (Rear Occupant Alert) που υπενθυμίζει στον οδηγό με μήνυμα στην οθόνη εάν η πίσω πόρτα έχει ανοίξει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Επίσης, αναγνωρίζει τα σήματα κυκλοφορίας και ενημερώνει τον οδηγό με ηχητικό σήμα για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Μικρό αλλά με… μεγάλες επιδόσεις

Κάτω από το καπό του i10 N Line του αυτοκινήτου της δοκιμής μας, υπάρχει ο ισχυρότερος κινητήρας της γκάμας του. Πρόκειται για τον 1.000άρη turbo, με χωρητικότητα 998 κ.εκ., 3 κυλίνδρους και 12 βαλβίδες. Αποδίδει 100 ίππους στις 4.500 σ.α.λ. και 172 Nm ροπής, τα οποία είναι διαθέσιμα στο σύνολό τους από τις 1.500 σ.α.λ.

Για τη μετάδοση που περνάει στους εμπρός τροχούς φροντίζει ένα χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων, με σφιχτή αίσθηση και καλή κλιμάκωση. Το ισχυρότερο i10, που ζυγίζει 1.045 κιλά, επιταχύνει από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 10,5 δευτερόλεπτα, αναπτύσσοντας μέγιστη ταχύτητα 185 χλμ./ώρα.

Πατάει σε γόνατα McPherson εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω, όσον αφορά την ανάρτηση, με τη ρύθμιση να είναι σφιχτή. Σε συνδυασμό με τον σπιρτόζικο κινητήρα, έχει νεύρο, όσον αφορά την απόδοση και αμεσότητα στις αντιδράσεις του, όσον αφορά την οδική συμπεριφορά. Για κάποιους ίσως μεταφραστεί και σε νευρικότητα, καθώς αντιδρά άμεσα, με το τιμόνι να μην έχει τον… τζόγο που έχουμε συνηθίσει στα αυτοκίνητα πόλης.

Είναι άμεσο και ευχάριστο, που θα εκτιμηθεί δεόντως από τους φίλους της οδήγησης, υπερασπιζόμενο με αξιώσεις τα διακριτικά «N» που κοσμούν το αμάξωμά του. Δεν είναι ένα καθαρόαιμο μοντέλο του N Division, όπως τα μεγαλύτερα αδελφά μοντέλα i20 N και i30 N, με τον γνήσιο χαρακτήρα, αλλά έχει στοιχεία που το κάνουν να ξεχωρίζει από τα μικρά αυτοκίνητα πόλης.

Το νέο Hyundai i10 έχει τιμή εκκίνησης τα 16.190 ευρώ, μαζί με την έκπτωση που προσφέρει αυτή την περίοδο η ελληνική εισαγωγική εταιρεία. Η έκδοση της δοκιμής μας είναι η κορυφαία σε όλα τα επίπεδα, τόσο όσον αφορά τις επιδόσεις, όσο και τον εξοπλισμό, καθώς έχει το πακέτο N Line. Σ’ αυτό το τελευταίο διατίθεται και η έκδοση με τον ατμοσφαιρικό 1.2 των 84 ίππων, η οποία στοιχίζει μόλις 700 ευρώ λιγότερα από τα 19.360 ευρώ που τιμάται η 1.0T των 100 ίππων του αυτοκινήτου της δοκιμής μας και την καθιστά ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, ειδικά για αυτούς που έχουν σε προτεραιότητα τις επιδόσεις.

HYUNDAI i10 1.0T N LINE

ΥΠΕΡ // ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ // ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ // ΧΩΡΟΙ

ΚΑΤΑ // ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΝΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 3κύλινδρος βενζίνης > ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 998 κ.εκ. > ΙΣΧΥΣ: 100 ίπποι/4.500 σ.α.λ. > ΡΟΠΗ: 172 Nm/1.500 σ.α.λ. > KΙΒΩΤΙΟ: Χειροκίνητο 5 σχέσεων > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα McPherson > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας > ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 3.670×1.680×1.480 χλστ. > ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.670 χλστ. > ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 252-1.050 λίτρα > 0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 10,5 δλ. > ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 185 χλμ./ώρα > ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 6,1 λτ./100 χλμ. > ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 123 γρ./χλμ. > ΤΙΜΗ: Από 16.190 ευρώ (1.0 67PS)