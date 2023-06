Η Kosmocar αναδείχθηκε «Car Company of the Year» στα Mobility Awards 2023

Η Kosmocar τιμήθηκε με σημαντικές διακρίσεις στα Mobility Awards 2023 για το πρωτοποριακό έργο «Αστυπάλαια: Έξυπνο και αειφόρο νησί» σε τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου.

Η δέσμευση της Kosmocar στην ανάδειξη και προαγωγή έξυπνων και βιώσιμων λύσεων κινητικότητας αναγνωρίστηκε με το κορυφαίο βραβείο «Car Company of the Year» και τρία βραβεία Gold στις κατηγορίες Mobility as a Service (MaaS), Urban Transport και Ride Hailing and Car Sharing.

Οι σημαντικές αυτές διακρίσεις αφορούν στον πυλώνα του Προγράμματος για την έξυπνη κινητικότητα και πιο συγκεκριμένα στη λειτουργία της υπηρεσίας vehicle sharing «astyGO» σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες shuttle service «ASTYBUS» αποκλειστικά μέσω ηλεκτρικών οχημάτων, με το συντονισμό της Kosmocar σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «K2» που αποτελεί το δημόσιο φορέα της υπηρεσίας. Με την εφαρμογή του πρωτοποριακού οικοσυστήματος έξυπνης κινητικότητας «astyMOVE» όλες οι ανάγκες μετακίνησης στο νησί πραγματοποιούνται με εύκολο και απλό τρόπο ενσωματώνοντας με καινοτόμο τρόπο όλες τις υπηρεσίες στο smartphone του επισκέπτη και του μόνιμου κατοίκου της Αστυπάλαιας.

Οι διακρίσεις της Kosmocar στα Mobility Awards 2023 αποδεικνύουν την ακλόνητη δέσμευση της εταιρείας να πρωτοστατήσει στη μετάβαση στη βιώσιμη κινητικότητα. Αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες και δημιουργώντας στρατηγικές συνεργασίες, η Kosmocar συνεχίζει να οδηγεί τον κλάδο προς τα εμπρός, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή έξυπνων, καθαρών και προσβάσιμων μεταφορών.

Τα βραβεία Mobility Awards, γνωστά για τον εορτασμό της αριστείας στον κλάδο της κινητικότητας, αποτελούν απόδειξη του οράματος και της αφοσίωσης των οργανισμών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προώθησης βιώσιμων και αποτελεσματικών λύσεων μεταφορών. Τα επιτεύγματα της Kosmocar στον τομέα αυτό έχουν αποσπάσει επάξια αναγνώριση από ειδικούς και φορείς του κλάδου.

Τα Mobility Awards 2023 διοργανώθηκαν από τη Boussias Events με την Ακαδημαϊκή Υποστήριξη του Εργαστήριου Κυκλοφοριακής Τεχνικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και την Επιστημονική Υποστήριξη του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.