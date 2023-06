To «Festival of Dreams» της Porsche έγραψε ιστορία

Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκεγια πρώτη φορά στην Ελλάδα με αφορμή τα 75 χρόνια σπορ δημιουργιών της Porsche.

Μέσα σε κλίμα χαράς και δυναμισμού, αλλά και με την αδρεναλίνη που αρμόζει στο θρύλο της Porsche πραγματοποιήθηκε από τη Μοτοδυναμική το «Festival of Dreams», μέσω του οποίου η εταιρεία γιόρτασε 75 χρόνια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο (1948 – 2023). Ήταν το πρώτο φεστιβάλ Porsche που πραγματοποιήθηκε επί ελληνικού εδάφους, δίνοντας την ευκαιρία στους λάτρεις της μάρκας να ανακαλύψουν τη μοναδική γοητεία των σπορ αυτοκινήτων μέσα από ένα ταξίδι στο χρόνο όπου το χθες συναντά το σήμερα, και η τεχνολογική καινοτομία και σχεδιαστική υπεροχή συναντά την ομορφιά και την λεπτομέρεια.

Το διήμερο φεστιβάλ ανέβασε ψηλά το θερμόμετρο των συγκινήσεων και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον ενός πολυπληθούς κοινού που κατέκλυσε τη δροσερή και φιλόξενη Α’ Πλαζ Βούλας, που μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης των ανθρώπων που αγαπούν την αυτοκίνηση και ταυτίζονται με τις αξίες της Porsche.

Την εκκίνηση της μεγάλης γιορτής σηματοδότησε ένα λαμπερό πάρτι, το βράδυ της Παρασκευής 9 Ιουνίου, όπου οι 250 εκλεκτοί προσκεκλημένοι της Μοτοδυναμική περιηγήθηκαν στους χώρους του φεστιβάλ, είδαν από κοντά κλασικά και σύγχρονα αυτοκίνητα της μάρκας, απόλαυσαν εδέσματα υψηλής γαστρονομίας και διασκέδασαν με τη live μουσική της Vicky Bee και της μπάντας της. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το λόγο πήρε ο κος Πάρης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Μοτοδυναμική, εταιρείας που αντιπροσωπεύει την Porsche στην Ελλάδα από το 2011. Ο κος Κυριακόπουλος μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους το συναισθηματικό δέσιμο που έχει με την Porsche, ένα πάθος που τον ένωνε με τον πατέρα του. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η πρώτη του ανάμνηση από το brand προέρχεται από την ηλικία των 5 χρονών, οπότε και ταξίδεψε με τον πατέρα του με μία Porsche 911, ενώ έχει ζήσει πολλές εμπειρίες εντός και εκτός πίστας.

Την επόμενη μέρα, το Σάββατο 10 Ιουνίου και συγκριμένα από τις 11.00, το φεστιβάλ άνοιξε τις πύλες του στο ευρύ κοινό προσφέροντας μέχρι το βράδυ στις 21.00 ανεπανάληπτες στιγμές, σε μικρούς και μεγάλους που κατέκλυσαν την πλαζ, η οποία είχε μετατραπεί σε έναν διαδραστικό πολυχώρο γεμάτο εκπλήξεις.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στο χρόνο βλέποντας από κοντά κλασικά αυτοκίνητα και εμβληματικά μοντέλα, ξεκινώντας από την θρυλική 356, το πρώτο roadster της Porsche που δημιουργήθηκε το 1948, και να μάθουν την ιστορία των 75 χρόνων μέσα από το μουσείο της Porsche που εμπεριείχε σπουδαία highlights, σημαντικές ημερομηνίες και ανθρώπους-σταθμούς. Από τα highlights του φεστιβάλ ήταν,το painting σε μια Carrera που έκανε liveο διεθνούς φήμης καλλιτέχνης Insane51, γνωστός για τη μοναδική φωτορεαλιστική τεχνική που αναμιγνύει την τρίτη διάσταση με το street art, αλλά και το ξεχωριστό Photobooth με τη ηλεκτροκίνητη Taycan στο φόντο ντυμένη στα χρώματα των 75 χρόνων όπου όλοι απαθανάτιζαν.

Ακόμη, στο φεστιβάλ οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουντο ένα μικρό υπαίθριο μουσείο με εκθέματα για τα 60 χρόνια της οικογένειας ρολογιών Tag Heuer Carrera, αλλά και να μάθουν πως μπορούν να αποκτήσουν μια Porsche μέσα από τα εξατομικευμένα προγράμματα μετακίνησης που προσέφερε η Sixt, η εταιρεία με πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στο premium mobility, με τιμές ειδικά διαμορφωμένες για τους επισκέπτες του φεστιβάλ.

Αλλά και οι μικροί φίλοι της Porsche διασκέδασαν πολύ στα kids areas οδηγώντας αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Η Yamaha διασκέδασε «εκπαιδευτικά» τους μικρούς μας φίλους με την παρουσία της Yamaha Junior Academy. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι μικροί αναβάτες εισήχθησαν στον κόσμο των δύο τροχών και της ασφαλούς οδήγησης, από καταξιωμένους και έμπειρους εκπαιδευτές. Η οδήγηση δεν έλειψε και από τα μεγαλύτερα παιδιά, που είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν Porsche από αυθεντικούς προσομοιωτές σε περιβάλλον αληθινής πίστας επιλέγοντας βαθμό δυσκολίας.

Ασφαλώς, δεν έλειψε η μουσική και το street food, αλλά και η live εκκίνηση του Le Mans, του πιο γνωστού αγώνα αντοχής μηχανοκίνητου αθλητισμού που γιόρτασε τα 100 χρόνια. Φυσικά η παρουσία της Polygreen με το JUST GO ZERO πρόγραμμαγια την κυκλική διαχείριση των αποβλήτων, έδωσε το στίγμα και επιβεβαίωσε την προσήλωση της μάρκας και στρατηγική προτεραιότητα του ομίλου Μοτοδυναμική, στο να συμβάλουν ουσιαστικά στην διαμόρφωση ενός βιώσιμου οικονομικού μοντέλου με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το Festival of Dreams ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται τη φετινή χρονιά στην Ελλάδα, με αφορμή τη συμπλήρωση 75 χρόνων από τη μέρα που παρουσιάστηκε το παρθενικό αυτοκίνητο Porsche, η No. 1 Roadster, το 1948, το πρώτο σπορ αυτοκίνητο των μοντέρνων καιρών.