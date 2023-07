Τρεις δεκαετίες για το Kia Sportage

H Kia Sportage γιορτάζει τρεις δεκαετίες ζωής με μια επετειακή έκδοση.

Από το λανσάρισμά του για πρώτη φορά 1993, το Kia Sportage κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην κατηγορία των SUV μοντέλων. Με περισσότερες από 7 εκατομμύρια πωλήσεις σε πέντε γενιές, το Sportage έχει εδραιώσει σήμερα τη θέση του ως το μοντέλο της Kia με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως από το 2015.

«Το Kia Sportage ήταν ένα πρωτοποριακό προϊόν από την πρώτη μέρα», δήλωσε ο Tae-Hun ( Lee, Senior Vice President και Head of Global Operations Division της Kia. «Στα 30 αυτά χρόνια παρέμεινε πιστό στις ρίζες, προτάσσοντας παραμέτρους όπως η ασφάλεια, οι επιδόσεις και η σχεδίαση αιχμής».

Πέντε γενιές Kia Sportage

Το Sportage πρώτης γενιάς ξεχώρισε με την κομψή σχεδίασή του και το ευρύχωρο για την εποχή εκείνη εσωτερικό του. Τεχνολογικά προηγμένο, διέθετε καινοτομίες όπως το πλαίσιο τύπου σκάλας με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη εμπλοκή της τετρακίνησης, πίσω σπειροειδή ελατήρια αλλά και τους πρώτους αερόσακους γονάτων στον κόσμο.

Από τη δεύτερη γενιά και μετά, το Sportage υιοθέτησε μια πιο μοντέρνα πλατφόρμα με ανεξάρτητο πλαίσιο βελτιώνοντας την οδηγική άνεση και αξιοποιώντας την αυξανόμενη ζήτηση για μοντέλα που υπάγονταν στην κατηγορία SUV. Αξιοσημείωτο εδώ είναι το γεγονός ότι η δεύτερη γενιά έδωσε προτεραιότητα στην ποιότητα και την ασφάλεια.

Η τρίτη γενιά, γνωστή ως Sportage R (Revolution), ανέδειξε το καινοτόμο πνεύμα της μέσω του σχεδιασμού της, με τις πωλήσεις της να ξεπερνούν τις 2 εκατομμύρια μονάδες. Ο σχεδιασμός του αυτοκινήτου, και ιδιαίτερα της μάσκας Tiger Nose, έφερε μαζί του διακρίσεις και βραβεία όπως τα iF Design, Good Design και Red Dot. Πέτυχε επίσης εντυπωσιακές βαθμολογίες ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της βαθμολογίας πέντε αστέρων στις δοκιμές του Euro New Car Assessment Program (NCAP) το 2010 και χαρακτηρίστηκε ως «Κορυφαία Επιλογή Ασφάλειας – TSP» από το Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) στις ΗΠΑ το 2011.

Η τέταρτη γενιά του Kia Sportage επικεντρώθηκε σε βελτιώσεις ασφάλειας και στα χαρακτηριστικά άνεσης, διευρύνοντας τη βάση πελατών της εταιρείας στην κατηγορία των συμπαγών SUV υιοθετώντας downsized κινητήρες. Από την παρουσίασή του το 2015, το Sportage παραμένει το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις της Kia για 8 συνεχή χρόνια.

Η πέμπτη γενιά, που παρουσιάστηκε το 2021, έδωσε περαιτέρω προτεραιότητα στην ασφάλεια. Η εντυπωσιακή εμφάνισή του, εμπνευσμένη από τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Opposites United» της Kia, μαζί με διάφορες επιλογές κινητήρων (LPG, υβριδικό, PHEV, ντίζελ και βενζίνης) καταξίωσαν το μεσαίο SUV στη συνείδηση του κοινού και στην παγκόσμια αυτοκινητική σκηνή.