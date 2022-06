Audi: Διεθνείς Ημέρες Διαφορετικότητας και Ένταξης

Στον φετινό Ευρωπαϊκό Μήνα Διαφορετικότητας η Audi υπερασπίστηκε τις έννοιες της Διαφορετικότητας και της Ένταξης με μία διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Εμείς. Μαζί».

Πόσο ελκυστικό είναι για έναν άνδρα μάνατζερ να μοιραστεί την εργασιακή του θέση με κάποια γυναίκα; Ποιες είναι οι εμπειρίες από την χρήση γλώσσας που να λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου; Μπορούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης να ενισχύσουν την ανάγκη για διαφορετικότητα; Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεπεραστούν οι περιορισμοί μέσα από την κοινή προσπάθεια; Για να γιορτάσει τον Ευρωπαϊκό Μήνα Διαφορετικότητας, η Audi πρόσφερε στους εργαζομένους της σε ολόκληρο τον κόσμο μία διαδικτυακή εκδήλωση, έχοντας ως στόχο να καλύψει μία μεγάλη γκάμα από ζητήματα μέσα σε ένα διάστημα αρκετών ημερών. Η ψηφιακή αυτή εκδήλωση ανέδειξε την υψηλή θέση στην οποία τοποθετεί την διαφορετικότητα και την ένταξη η μεγάλη διεθνής οικογένεια της Audi.

Ως ένα μεγάλο διεθνές γκρουπ, η διαφορετικότητα δεν είναι απλά μία επιλογή για την Audi, αλλά κάτι επιβεβλημένο. Οι εταιρείες μπορούν να ελπίζουν στην επιτυχία τους όταν διαφορετικοί τρόποι σκέψης, δεξιότητες, κουλτούρες και ικανότητες των εργαζομένων της συνεργάζονται για έναν κοινό σκοπό. Εν μέσω ενός γενικότερου μεγάλου μετασχηματισμού για την Audi, η διαφορετικότητα είναι πιο επιδραστική από ποτέ. Εξάλλου, η διαφορετικότητα είναι η κύρια προϋπόθεση για την προσωπική ανάπτυξη του καθενός αλλά και το άνοιγμα σε νέες μορφές συνεργασίας και τις αναβαθμισμένες προσδοκίες από τους πελάτες. Για να έχει κάποιο σημαντικό στρατηγικό αντίκτυπο η διαφορετικότητα, θα πρέπει να εφαρμόζεται ολιστικά, να έχει ως βάση την εταιρική δομή και να γίνεται διαρκής και ενεργή διαχείρισή της. Το κρίσιμο στοιχείο διαχείρισης της Διαφορετικότητας (Diversity Management), εκπροσωπείται μέσα στην Audi από μία ειδική και αποκλειστική μονάδα στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της εταιρείας από το 2017. Η κεντρική ιδέα πίσω από τις επαφές και τις συμβουλές που προκύπτουν καθορίζεται από μία ομάδα ειδικών, η οποία οργανώνει το στρατηγικό περιεχόμενο και τους στόχους, ενώ παράλληλα εξελίσσει νέα εργαλεία, μεθόδους και διαδικασίες έτσι ώστε να ενισχύσει την έννοια της Διαφορετικότητας μέσα στην Audi.

Διαφορετικότητα και Ένταξη: Βέλτιστες πρακτικές από τις Βρυξέλες έως τη Σιγκαπούρη

Το πόσο «πολύχρωμος» είναι ήδη ο κόσμος της Audi στις μέρες μας και τι μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον, ήταν το βασικό θέμα του «Εμείς. Μαζί», της διαδικτυακής εκδήλωσης των «Διεθνών Ημερών Διαφορετικότητας και Ένταξης της Αudi» που έλαβε χώρα μεταξύ 23 και 31 Μαΐου. Για να ενισχύσει τον «Ευρωπαϊκό Μήνα Διαφορετικότητας» το Τμήμα Διαχείρισης της Διαφορετικότητας της Audi οργάνωσε αυτή την εκδήλωση σε συνεργασία με μία ομάδα από εξειδικευμένους διεθνείς συνεργάτες της, συμπεριλαμβάνοντας τις Bentley, Ducati, Italdesign και Lamborghini, μαζί με σημεία παραγωγής όπως την Audi Βρυξελών, Ουγγαρίας και Μεξικού. Συμμετείχαν επίσης μεγάλες εταιρείες πώλησης όπως η Audi Αμερικής, Κίνας και Σιγκαπούρης.

65 ώρες έμπνευσης: Ένα πολύχρωμο μίγμα από διαλέξεις και εργαστήρια

Οι συμμετέχοντες απόλαυσαν ένα πολύ συναρπαστικό πρόγραμμα από 78 διαδικτυακές συνεδρίες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε εννέα γλώσσες. Ο κάθε συμμετέχων μπορούσε να επιλέξει ελεύθερα και να συνθέσει όποιον συνδυασμό διαλέξεων και εργαστηρίων επιθυμούσε και μάλιστα σε μορφή διαλόγου. Το πρόγραμμα αφορούσε καινοτόμα μοντέλα εργασίας με παράλληλη συνεισφορά του συμμετέχοντα σε μία σειρά από θέματα, όπως οι συμμαχίες, η LGBTQIA+ κοινότητα, η υγεία, το πολιτιστικό υπόβαθρο, η ένταξη και το φύλο. Οι καλεσμένοι της ψηφιακής εκδήλωσης είχαν και αυτοί βασική συμμετοχή, καθώς ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν η σύμβουλος διαχείρισης και ιδρύτρια του Netzwerk Chancen, Natalya Nepomnyashcha, οι παίκτριες της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας της TSG Hoffenheim, η πρωταθλήτρια ομάδα του Γερμανικού Πρωταθλήματος Γυναικείου Χόκεϊ σε Πάγο ERC Ingolstadt, καθώς και η Jo Labecka από το ίδρυμα PROUT AT WORK. Η προσοχή που δίνει η Audi στην Ένταξη συζητήθηκε μεταξύ άλλων από την Ιταλίδα καλλιτέχνη Simona Atzori και ειδικούς συμβούλους από το China Association of Persons with Psychiatric Disability and their Relatives. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν επίσης να αναζητήσουν πάνω από 90 συνεργάτες του Audi Group από όλον τον κόσμο στην εκδήλωση We. Together.