Αυτή είναι η νέα μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων των Honda και Sony – και λέγεται Afeela

Το κοινό project των Honda και Sony για την παραγωγή ενός νέο EV παίρνει σάρκα και οστά. Και πλέον έχει το δικό του όνομα: Afeela.

Στα πλαίσια της φετινής έκθεσης CES, η Sony Honda Mobility, η κοινοπραξία που έχουν σχηματίσει ήδη από πέρσι δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της Ιαπωνίας, αποκάλυψε το όνομα της νέας μάρκας ηλεκτρικών αυτοκινήτων την οποία σχεδιάζουν να φέρουν στον πραγματικό κόσμο οι δύο κολοσσοί από το 2025 και μετά. Που για την περίσταση δεν είναι άλλο από το εύηχο «Afeela».

Το ακριβές όνομα του fastback μοντέλου, που προφανώς θα είναι ηλεκτρικό, δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί. Μολαταύτα, η Sony Honda Mobility επιβεβαίωσε ότι το νέο EV θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ οι πρώτες παραδόσεις του έχουν προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2026, αρχικά στη Βόρεια Αμερική.

Η σχεδίαση του μοντέλου διαθέτει μία κομψή γραμμή οροφής, χωρίς χειρολαβές θυρών, ενώ το «παρών» δίνουν οι ψηφιακοί καθρέφτες καθώς και τροχοί 21 ιντσών. Μια φωτεινή γραμμή πολυμέσων είναι τοποθετημένη στο εμπρός μέρος του νέου μοντέλου της Affela και μπορεί να αλληλεπιδράσει τόσο με ανθρώπους όσο και με άλλα οχήματα. Σύμφωνα με την Sony πρόκειται για «μια διεπαφή για μια νέα εποχή».

Το αυτοκίνητο της Afeela με το άγνωστο προς το παρόν όνομα έχει μήκος 4.895 χλστ., πλάτος 1,900 χλστ. και ύψος 1.460 χλστ. και θα διαθέτει ανάρτηση με διπλά ψαλίδια μπροστά και πολλαλούς συνδέσμους πίσω, σύμφωνα με όλα όσα έχουν ανακοινώσει μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δημιουργοί και εμπνευστές του.

Από εκεί και πέρα, το μοντέλο της Afeela θα χρησιμοποιεί στην έκδοση παραγωγής την τεχνολογία Snapdragon Digital Chassis της Qualcomm, η οποία παρέχει στους οδηγούς έξυπνα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, υψηλά επίπεδα εξατομίκευσης και άλλες high-tech τεχνολογίες. Εν προκειμένω, η Sony ισχυρίζεται ότι το όχημα θα μπορεί να επεξεργαστεί έως και 800 τρισεκατομμύρια λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο(!) και ότι θα είναι εξοπλισμένο με 45 κάμερες και αισθητήρες που τροφοδοτούν τα αυτοματοποιημένα συστήματα οδήγησης επιπέδου 3, τα οποία βρίσκονται επί του παρόντος σε διαδικασία εξέλιξης.

Θα χρησιμοποιεί επίσης δεδομένα επαυξημένης πραγματικότητας και cloud, ενώ θα συνεργάζεται με την εταιρεία παιχνιδιών Epic Games, η οποία θα συμβάλει στην απρόσκοπτη ενσωμάτωση πραγματικών και εικονικών κόσμων και την εξερεύνηση νέων δυνατοτήτων ψυχαγωγίας μέσω ψηφιακών καινοτομιών όπως το metaverse.

Sony Honda Mobility: Με μια ματιά

Η Sony Honda Mobility έχει ως στόχο να συνδυάσει τις τεχνολογίες αιχμής για το περιβάλλον και την ασφάλεια, τις δυνατότητες ανάπτυξης κινητικότητας, την τεχνολογία κατασκευής αμαξωμάτων και την εμπειρία διαχείρισης υπηρεσιών μετά την πώληση από τη μεριά της Honda, με την τεχνογνωσία της Sony στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών απεικόνισης, ανίχνευσης, τηλεπικοινωνιών, δικτύων και ψυχαγωγίας, για την υλοποίηση μιας νέας γενιάς κινητικότητας και υπηρεσιών που θα είναι άμεσα συνυφασμένες με την ευχρηστία και το περιβάλλον και θα συνεχίσουν να εξελίσσονται στο μέλλον.

Επισκόπηση νέας εταιρείας

Όνομα εταιρείας: Sony Honda Mobility Inc.

Τοποθεσία: Τόκιο, Ιαπωνία

Κεφάλαιο: 10 δις yen

Αναλογία επένδυσης: Sony Group Corporation 50%, Honda Motor Co., Ltd. 50%

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Yasuhide Mizuno, Representative Director, Chairman & CEO

Izumi Kawanishi, Representative Director, President & COO Shugo Yamaguchi, Director and Deputy President

Kojiro Okabe, Director & Executive Vice President Manabu Ozawa, Director (Honda Motor Co., Ltd.) Naoya Horii, Director (Sony Group Corporation)