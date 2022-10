BMW: Οι 10 δωρεάν over-the-air αναβαθμίσεις για 3,8 εκατομμύρια οχήματα

Η τελευταία απομακρυσμένη αναβάθμιση λογισμικού που προσφέρεται δωρεάν για οχήματα BMW με Λειτουργικό Σύστη,α 8, διατίθεται από την προηγούμενη εβδομάδα.

Βελτιώσεις για συνολικά 3,8 εκατομμύρια οχήματα BMW είναι ήδη διαθέσιμες μέσω over-the-air (ΟΤΑ) αναβαθμίσεων λογισμικού, όπως χαρακτηριστικά ανακοίνωσε ο Γερμανός κατασκευαστής.

To γεγονός αυτό, καθιστά το BMW Group έναν από τους πρώτους κατασκευαστές στον κόσμο που προσφέρει μία λειτουργικότητα πολύ πιο σύνθετη από τις απλές ενημερώσεις των χαρτών πλοήγησης. Η διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης αποτελεί επίσης σημείο αναφοράς, ενώ χάρη σε μία αρχιτεκτονική λογισμικού που έχει βελτιωθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 χρόνων, η BMW έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει λογισμικό σε όλες τις μονάδες ελέγχου στο δίκτυο του οχήματος σε περίπου 20 λεπτά.

1. Βελτιώσεις στο charging route του BMW Maps: Η απομακρυσμένη αναβάθμιση λογισμικού φέρνει εκτενείς βελτιώσεις στη λειτουργία charging route του συστήματος πλοήγησης BMW Maps που βασίζεται σε cloud, για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα με BMW Operating System 8. Μόλις εισάγετε τον προορισμό, μία ιδανική για φόρτιση διαδρομή θα υπολογιστεί, σε περίπτωση που η τρέχουσα αυτονομία του οχήματος δεν επαρκεί για να φτάσετε στον προορισμό. Περαιτέρω βελτιώσεις έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στον αλγόριθμο υπολογισμού που χρησιμοποιείται εδώ, όσο και στην ταχύτητα υπολογισμού για διαδρομές βελτιστοποιημένες για φόρτιση. Σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες για τις στάσεις φόρτισης έχουν προστεθεί στη σύνοψη της διαδρομής, όπως η εκτιμώμενη κατάσταση φόρτισης κατά την άφιξη, ο συνιστώμενος χρόνος φόρτισης και η στοχευόμενη κατάσταση φόρτισης για το επόμενο ταξίδι.

Λόγω της επεξεργασίας live δεδομένων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, νέοι σταθμοί φόρτισης μπορούν να προστίθενται αυτόματα κατά μήκος της διαδρομής, εάν κάποιος από τους σταθμούς που περιλαμβάνονταν αρχικά στο πρόγραμμα για στάσεις φόρτισης δεν είναι πλέον διαθέσιμος. Επίσης, προτείνονται και εναλλακτικές διαδρομές φόρτισης στον οδηγό, όπου υπάρχει διαθεσιμότητα. Ως προεπιλογή, το σύστημα είναι ρυθμισμένο για να εξασφαλίζει ότι το όχημα φτάνει τόσο στον τελικό προορισμό, όσο και στις στάσεις φόρτισης με επίπεδο φόρτισης τουλάχιστον 10%. Οι πελάτες μπορούν τώρα να προσαρμόζουν το μέγεθος αυτού του “μαξιλαριού” φόρτισης, εάν χρειαστεί.

2. BMW Intelligent Personal Assistant με νέες δεξιότητες: Ο ψηφιακός βοηθός BMW Intelligent Personal Assistant έχει τώρα βελτιωμένη οπτική απεικόνιση. Μετά την απομακρυσμένη αναβάθμιση λογισμικού, μπορεί να μεταμορφώνεται σε περίπου 20 διαφορετικά εικονίδια, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται μία πιο animated και δυναμική αλληλεπίδραση με τον φωνητικό βοηθό. Επιπρόσθετα, το Intelligent Personal Assistant μπορεί τώρα να αποκτά μία πιο «εκφραστική» εμφάνιση – έχοντας ένα ζευγάρι μάτια – όταν αυτό είναι επιθυμητό, δίνοντάς του ακόμα περισσότερη ζωντάνια. Με αυτό τον τρόπο, οι πελάτες μπορούν τώρα να επιλέγουν μεταξύ μιας ‘αρμονικής’ και μιας ‘εκφραστικής’ μορφής οπτικοποίησης.

Η σειρά προληπτικών προτάσεων του Intelligent Personal Assistant, περιλαμβάνει τώρα επιπλέον τις λειτουργίες Active Cruise Control και Parking Assistant (όπου υπάρχει) για αυξημένη οδηγική άνεση. Εάν αυτές οι λειτουργίες χρησιμοποιούνται σπάνια ή και καθόλου, ο βοηθός συνιστά την ενεργοποίησή τους σε κατάλληλες συνθήκες.

3. Ενσωμάτωση της Amazon Alexa: Μετά την εγκατάσταση της τελευταίας απομακρυσμένης αναβάθμισης λογισμικού, οι πελάτες έχουν την επιλογή να ενεργοποιήσουν την Amazon Alexa στο BMW Operating System 8. Η ενσωμάτωση της Amazon Alexa, επιτρέπει στους πελάτες να χρησιμοποιούν τον φωνητικό βοηθό της Amazon στο αυτοκίνητό τους, όπως ακριβώς κάνουν στο σπίτι. Αυτό καθιστά ακόμα πιο εύκολη την επεξεργασία λιστών αγορών, την πρόσβαση στα πιο πρόσφατα νέα ή την αναπαραγωγή μουσικής. Οι χρήστες μπορούν επίσης να ελέγχουν συμβατές συσκευές smart home από το αυτοκίνητο. Η Amazon Alexa μπορεί να εγκαθίσταται στο αυτοκίνητο με μόλις μερικά βήματα με τη βοήθεια της εφαρμογής My BMW.

4. Νέα My Modes για την BMW iX και τη Σειρά 2 Active Tourer: Αυτή η αναβάθμιση προσθέτει δύο νέα My Modes – Relax και Expressive – στις ήδη γνωστές λειτουργίες Personal, Efficient και Sport στην BMW iX και τη Σειρά 2 Active Tourer. Η λειτουργία Relax ενεργοποιεί ειδικές ρυθμίσεις για μία χαλαρωτική εμπειρία κατά την οδήγηση, ενώ η καμπίνα αποκτά μία πολύ πιο συναισθηματική εμφάνιση στη λειτουργία Expressive. Η Σειρά 2 Active Tourer πρέπει να είναι εξοπλισμένη με ενεργά καθίσματα στη λειτουργία Relax, και με μία από τις προαιρετικές εκδόσεις εξοπλισμού εσωτερικού που προσφέρει πρόσθετο φωτισμό περιβάλλοντος για τη λειτουργία Expressive.

5. Πρόσβαση από το αυτοκίνητο στο BMW ConnectedDrive Store: Η απομακρυσμένη αναβάθμιση λογισμικού προσφέρει πρόσβαση από το αυτοκίνητο στο ConnectedDrive Store στην iX και τη νέα Σειρά 2 Active Tourer. Εδώ, οι πελάτες θα βρουν μία περίληψη με όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες και λειτουργίες για το όχημά τους καθώς και αυτές που έχουν ήδη προσθέσει. Το Functions on Demand (Λειτουργίες κατά Παραγγελία) προσφέρει στους πελάτες BMW ακόμα μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία όταν αγοράζουν ένα αυτοκίνητο, καθώς τους επιτρέπει να επιλέγουν περαιτέρω λειτουργίες ακόμα και μετά την οριστικοποίηση της παραγγελίας. Μπορούν να επιλέγουν και να δοκιμάζουν μία λειτουργία δωρεάν και στη συνέχεια να την αγοράζουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση θα χρεώνονται μόνο για τη χρονική περίοδο που έχουν επιλέξει. Εάν μία λειτουργία όπως η θέρμανση των καθισμάτων αγοράζεται από το εργοστάσιο κατά την παραγγελία του οχήματος, τότε αυτή θα διατίθεται μόνιμα χωρίς περαιτέρω χρέωση.

Πρόσβαση σε μία ενημερωμένη λίστα με διάφορες Λειτουργίες κατά Παραγγελία μπορεί να αποκτηθεί μέσω του BMW ConnectedDrive Store ή του My BMW App. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων και των λειτουργιών διαφέρει από αγορά σε αγορά και εξαρτάται από τις τεχνικές δυνατότητες των οχημάτων και τον εξοπλισμό τους.

6. Βελτιώσεις για προσθήκη/αφαίρεση οχημάτων στo My BMW App: Η τελευταία αναβάθμιση καθιστά ευκολότερη την προσθήκη ενός οχήματος με BMW Operating System 8 στο My BMW App. Την πρώτη φορά που οι πελάτες καταχωρούν ένα όχημα με το BMW ID τους, το όχημα αυτόματα προστίθεται στο My BMW App στο smartphone τους, καθιστώντας εφικτή τη χρήση εκτενών Απομακρυσμένων Υπηρεσιών (Remote Services). Αυτό ισχύει επίσης για τα BMW IDs που είχαν καταχωρηθεί πριν γίνει η εγκατάσταση της αναβάθμισης στο όχημα.

Επιπλέον, ο αριθμός των χρηστών που μπορούν να προσθέσουν το ίδιο όχημα στο My BMW App έχει αυξηθεί. Αυτό σημαίνει ότι πολλά μέλη της ίδιας οικογένειας, για παράδειγμα, μπορούν να απολαμβάνουν το πλεονέκτημα των εξατομικευμένων ρυθμίσεων του οχήματος, χρησιμοποιώντας το δικό τους BMW ID μαζί με τα Remote Services μέσω του My BMW App. Το BMW Operating System 8 επιτρέπει τώρα είτε μέχρι τρεις χρήστες (έναν κύριο και δύο συν-χρήστες) ή επτά (έναν κύριο, και έξι συν-χρήστες) ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος. Ο πρώτος χρήστης που θα προσθέσει ένα όχημα στο My BMW App ορίζεται αυτόματα ως κύριος χρήστης, ενώ όλοι οι υπόλοιποι χρήστες θεωρούνται συν-χρήστες. Ο κύριος χρήστης έχει ειδικά δικαιώματα συγκριτικά με τους συν-χρήστες, μεταξύ των οποίων τη δυνατότητα να δημιουργεί και να μοιράζεται το BMW Digital Key, τα δικαιώματα διαχείρισης χρήστη (π.χ. διαγραφή των BMW IDs στο όχημα) και την ανάθεση του ρόλου του κύριου χρήστη σε ένα διαφορετικό BMW ID.

Ο τερματισμός της σύνδεσης είναι επίσης πολύ πιο εύκολος: όταν οι πελάτες διαγράψουν ένα όχημα από το My BMW App, το BMW ID τους θα διαγραφεί επίσης από το όχημα. Η διαγραφή ενός BMW ID από το όχημα σημαίνει επίσης ότι θα απομακρυνθεί αυτόματα και το μοντέλο από το My BMW App. Επομένως το εν λόγω BMW ID δεν θα έχει πλέον καμία πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις απομακρυσμένες λειτουργίες στην Εφαρμογή My BMW. Οι πελάτες μπορούν να βλέπουν τα BMW IDs που σχετίζονται με μία BMW οποιαδήποτε στιγμή, μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις BMW ID του οχήματος. Ο κύριος χρήστης μπορεί να διαγράφει τόσο το δικό του BMW ID από το όχημα όσο και αυτό όλων των άλλων χρηστών. Εάν ο κύριος χρήστης διαγράψει το δικό του ID, όλοι οι συν-χρήστες θα διαγραφούν ταυτόχρονα και το όχημα θα αφαιρεθεί από το My BMW App κάθε χρήστη.

7. Λειτουργία Exit Warning: Ο φωτισμός περιβάλλοντος που αναβοσβήνει, έχει προστεθεί στη λειτουργία προειδοποίησης εξόδου στα μοντέλα iX και Σειρά 2 Active Tourer – με την προϋπόθεση ότι το δεύτερο, σε περίπτωση που έχει κατασκευαστεί πριν από τον Ιούλιο του 2022, διαθέτει το προαιρετικό Driving Assistant.

Ως αποτέλεσμα, ο εσωτερικός φωτισμός περιβάλλοντος χρησιμοποιείται επίσης για να επιστήσει την προσοχή των πελατών στην προειδοποίηση εξόδου όταν είναι απαραίτητο.

Η λειτουργία exit warning προειδοποιεί τους επιβάτες σχετικά με το ότι πλησιάζουν οχήματα όταν εξέρχονται από το αυτοκίνητο, και βοηθά στην αποφυγή συγκρούσεων. Ωστόσο, οι χρήστες παραμένουν υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της ορατότητας στο δρόμο και τη σωστή εκτίμηση της κατάστασης της κυκλοφορίας.

8. Front Collision Warning με παρέμβαση πέδησης: Η τελευταία απομακρυσμένη αναβάθμιση λογισμικού επεκτείνει τη δυνατότητα του Front Collision Warning με παρέμβαση πέδησης, στα μοντέλα iX και Σειρά 2 Active Tourer που κατασκευάστηκαν πριν από τον Ιούλιο του 2022. Το σύστημα μπορεί τώρα να αντιδρά και σε επερχόμενα οχήματα, π.χ. όταν στρίβει και να αναγνωρίζει το τέλος μιας ουράς οχημάτων. Αυτή η λειτουργία βοηθά στην αποφυγή συγκρούσεων. Το σύστημα μπορεί να ανιχνεύει τόσο την επερχόμενη κυκλοφορία όσο και το τέλος μιας ουράς οχημάτων, και είναι σε θέση είτε να αποτρέπει πλήρως μία σύγκρουση, είτε να μειώνει σημαντικά την ταχύτητα σύγκρουσης σε μία κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, οι χρήστες παραμένουν υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της ορατότητας στο δρόμο και τη σωστή εκτίμηση της κατάστασης της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί πρέπει να παρατηρούν τί συμβαίνει στο δρόμο γύρω τους και να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες.

9. Ενημέρωση ώρας: Το QLOCKTWO είναι μία ένδειξη ώρας που έχει κερδίσει πολλαπλά βραβεία για την εξαιρετική της σχεδίαση. Αναγράφει την ώρα χρησιμοποιώντας ένα matrix λέξεων που αλλάζει κάθε πέντε λεπτά. Απαλά φωτισμένες κουκίδες φωτός στις γωνίες του matrix, υποδηλώνουν τα ενδιάμεσα λεπτά. Όπως η BMW, έτσι και το QLOCKTWO καταφέρνει να συνδυάζει σχεδίαση υψηλής ποιότητας με πολυτελή κατασκευαστική δεξιοτεχνία. Η τελευταία Απομακρυσμένη Αναβάθμιση Λογισμικού καθιστά το QLOCKTWO διαθέσιμο σε συνολικά 16 γλώσσες για όλα τα μοντέλα BMW με Operating System 8. Το widget χρησιμοποιεί αυτόματα τη γλώσσα που έχει επιλεγεί στις ρυθμίσεις του BMW Operating System 8. Οι οδηγοί μπορούν να προσθέσουν το νέο widget κάνοντας απλά swipe τελείως προς τα αριστερά στα υπάρχοντα tiles στο βασικό μενού, και στη συνέχεια επιλέγοντας “Add widget”.

10. Βελτιώσεις του Lane Keeping Assistant σε μοντέλα με BMW Operating System 7: Ένα προειδοποιητικό σήμα εκπέμπεται εάν το Lane Keeping Assistant πρέπει να παρέμβει επανειλημμένα στο σύστημα διεύθυνσης. Εάν το σύστημα κάνει τρεις ακόμα παρεμβάσεις στο σύστημα διεύθυνσης μέσα στα επόμενα τρία λεπτά, το προειδοποιητικό σήμα θα ηχήσει για δέκα επιπλέον δευτερόλεπτα με κάθε επόμενη παρέμβαση στο τιμόνι. Με την αναβάθμιση, το προειδοποιητικό σήμα επανέρχεται στην αρχική του διάρκεια ως απάντηση της δραστηριότητας του οδηγού (διατίθεται μόνο για μοντέλα με Lane Keeping Assistant από το εργοστάσιο).

Η παρέμβαση του Lane Keeping Assistant στο σύστημα διεύθυνσης όταν το αυτοκίνητο απομακρύνεται από τη λωρίδα του γίνεται επίσης πιο ομαλή, καθώς τόσο η διάρκεια της παρέμβασης στο τιμόνι όσο και η δύναμη που ασκείται είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στη συγκεκριμένη οδηγική κατάσταση. Όσο πιο αργά απομακρύνεται το όχημα από τη λωρίδα, τόσο πιο ομαλά οδηγείται πίσω σε αυτή.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το όχημα επιστρέφει ταχύτερα στη βέλτιστη θέση στο δρόμο, η πορεία του διορθώνεται τώρα όταν βρίσκεται κοντά στις διαγραμμίσεις της λωρίδας και όχι αφού τις διασχίσει, όπως συνέβαινε πριν.