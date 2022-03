Charge myHyundai: φόρτιση με πράσινη ενέργεια

Η Hyundai ανακοίνωσε ότι ενσωματώνει την πράσινη ενέργεια στην υπηρεσία «Charge myHyundai».

Χρησιμοποιώντας την επιλογή πράσινης φόρτισης του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής φόρτισης Digital Charging Solutions (DCS), η εταιρεία θα διασφαλίσει ότι για κάθε χρέωση που λαμβάνουν οι πελάτες μέσω της πανευρωπαϊκής δημόσιας υπηρεσίας φόρτισης, η ισοδύναμη ποσότητα ενέργειας θα τροφοδοτείται πίσω στο δίκτυο ως πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Με αυτή τη δέσμευση, η Hyundai αποτελεί έναν από τους πρώτους κατασκευαστές OEM που προσφέρουν δημόσια φόρτιση φιλική προς το περιβάλλον.

Όταν φορτίζονται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα όπως το IONIQ 5 παράγουν ως και 81% χαμηλότερες εκπομπές ρύπων σε σύγκριση με ένα συμβατικό όχημα θερμικού κινητήρα, σύμφωνα με μελέτη του 2021 από το Διεθνές Συμβούλιο Καθαρών Μεταφορών. Ωστόσο, οι οδηγοί συχνά δεν γνωρίζουν εάν ένας δημόσιος σταθμός φόρτισης προμηθεύεται πράσινη ηλεκτρική ενέργεια ή «γκρί» ηλεκτρική ενέργεια από μη ανανεώσιμες πηγές, καθώς αυτή η ευθύνη ανήκει στους χειριστές των εγκαταστάσεων.

Η Hyundai δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις λεγόμενες Εγγυήσεις Προέλευσης (Guarantees of Origin GO) για να διεκδικήσει το πράσινο χαρακτηριστικό για κάθε φόρτιση. Αυτό διασφαλίζει ότι, για κάθε φόρτιση μέσω της υπηρεσίας Charge myHyundai, η ισοδύναμη ποσότητα ενέργειας που παράγεται θα τροφοδοτείται πίσω στο δίκτυο ως πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Οι προμηθευτές πράσινης ενέργειας παράγουν ενέργεια μηδενικών εκπομπών ρύπων χρησιμοποιώντας φυσικούς πόρους όπως η αιολική ή η ηλιακή ενέργεια, η οποία στη συνέχεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια. Ένα ανεξάρτητο μητρώο πιστοποιεί την πράσινη προέλευση κάθε παραγόμενης μονάδας ισχύος, μετρούμενη σε MWh, εκδίδοντας πιστοποιητικό GO.

Με αυτήν την εξέλιξη, οι χρήστες της υπηρεσίας Charge myHyundai δεν θα φορτίζουν μόνο τα ηλεκτρικά μοντέλα Hyundai με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο αλλά θα συμβάλουν επίσης στην καθαρή και βιώσιμη κινητικότητα αυξάνοντας το μερίδιο της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Charge myHyundai – το ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο φόρτισης στην Ευρώπη

Σε συνεργασία με την Digital Charging Solutions (DCS), η υπηρεσία Charge myHyundai παρέχει στους οδηγούς πρόσβαση σε ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια δίκτυα φόρτισης στον κόσμο με περισσότερα από 300.000 σημεία φόρτισης σε 29 ευρωπαϊκές χώρες. Οι χρήστες της πανευρωπαϊκής δημόσιας υπηρεσίας φόρτισης έχουν πρόσβαση σε σημεία φόρτισης των κύριων φορέων εκμετάλλευσης μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας για απλούστερη και ευκολότερη χρήση.

Οι χρήστες της υπηρεσίας Charge myHyundai μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στους σταθμούς φόρτισης με την κάρτα φόρτισης Charge myHyundai ή την εφαρμογή Charge myHyundai. Δεν απαιτούνται πρόσθετες συμβάσεις με άλλους παρόχους, καθώς οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω ενός και μόνο μηνιαίου τιμολογίου.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της υπηρεσίας Charge myHyundai είναι η πρόσβαση στο IONITY, μια πανευρωπαϊκή δημόσια υπηρεσία φόρτισης με περισσότερα από 1.600 σημεία φόρτισης υψηλής ισχύος σε 24 ευρωπαϊκές χώρες εντός του δικτύου IONITY. Οι φορτιστές υψηλής ταχύτητας 350 kW υποστηρίζουν την εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση του IONIQ 5. Επομένως, η Charge myHyundai επιτρέπει μια εύκολη και άνετη εμπειρία φόρτισης για όλους τους οδηγούς, η οποία θα βελτιωθεί τώρα με την πράσινη φόρτιση.

Η υπηρεσία Charge myHyundai είναι διαθέσιμη σε πελάτες Hyundai που οδηγούν μοντέλα BEV και plug-in υβριδικά (PHEV), συμπεριλαμβανομένων των KONA Electric, TUCSON Plug-in Hybrid, και τα νέα μοντέλα που αναμένονται στην Ελληνική αγορά έως το καλοκαίρι: το πλήρως ηλεκτρικό πολυβραβευμένο IONIQ 5, καθώς και το εντυπωσιακό 6-θέσιο και 7-θέσιο SANTA FE Plug-in Hybrid.

Η Charge myHyundai είναι διαθέσιμη σε 15 ευρωπαϊκές αγορές: Αυστρία, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο. Με την έλευση του ΙΟΝΙQ 5 στην Ελληνική αγορά, η υπηρεσία Charge MyHyundai θα είναι διαθέσιμη και για τους Έλληνες κατόχους και οδηγούς των ηλεκτρικών και plug-in ηλεκτρικών μοντέλων της Hyundai.

Ένα ακόμη βήμα της Hyundai προς την ουδετερότητα του άνθρακα ως το 2045

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε τη δέσμευσή της για επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα έως το 2045. Η ολοκληρωμένη στρατηγική της εταιρείας για την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: καθαρή κινητικότητα, πλατφόρμες επόμενης γενιάς και πράσινη ενέργεια.

Ως μέρος αυτής της προσέγγισης, η Hyundai στοχεύει να παρέχει καθαρότερες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον ενεργειακές λύσεις για όλους, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της ποσότητας άνθρακα και άλλων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που παράγονται από τις διαδικασίες παραγωγής της.

Τον Ιούλιο, η Hyundai συνεργάστηκε με άλλες θυγατρικές του Ομίλου Hyundai Motor για να συμμετάσχει στο RE100 του Ομίλου Climate, μια παγκόσμια πρωτοβουλία που δεσμεύεται να κινηθεί προς 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο πλαίσιο της δέσμευσης αυτής, το εργοστάσιο της Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) μέσα στο έτος θα γίνει το πρώτο εργοστάσιο της εταιρείας που θα μετατρέψει πλήρως τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.