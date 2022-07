Εκτός VW Group ο Herbert Diess

Mε μια αιφνιδιαστική κίνηση που λίγοι ανέμεναν, η VW ανακοίνωσε προ ολίγου ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος του VW Group, Herbert Diess, αποχωρεί από τον γερμανικό όμιλο παραδίδοντας τη σκυτάλη σε μια από τις πλέον σημαντικές διοικητικές θέσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία στο αφεντικό της Porsche, Oliver Blume.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του γερμανικού ομίλου, ο πάλαι ποτέ ισχυρός άνδρας του παραιτείται «κοινή συναινέσει».

Ο Oliver Blume, ο οποίος θα συνεχίσει να ηγείται ως επικεφαλής της μάρκας Porsche, θα πλαισιωθεί από τον σημερινό Οικονομικό Διευθυντή της VW, Arno Antlitz, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του CEO.

Οι παραπάνω αλλαγές ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου.

Το μέλλον του Herbert Diess στη VW έχει αμφισβητηθεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του ως Διευθύνων Σύμβουλος. Το τελευταίο… κρούσμα είχε παρατηρηθεί στα τέλη του περασμένου έτους μετά από «διαξιφισμούς» του Herbert Diess με το συμβούλιο εργαζομένων της εταιρείας σχετικά με τη στρατηγική που η τελευταία ακολουθεί στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Η αποχώρησή του Herbert Diess έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η γερμανική εταιρεία πιέζει να «προσπεράσει» την Tesla προκειμένου να καταστεί ο κορυφαίος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο αλλά και να φέρει εις πέρας με επιτυχία την είσοδο της Porsche στις διεθνείς χρηματαγορές.

Ο Diess, σε μια ανάρτησή του στο Twitter, λίγες μόλις ώρες πριν από την ανακοίνωση της αποχώρησής του, η οποία κάθε άλλο παρά αποχαιρετιστήρια μπορεί να θεωρηθεί, έγραψε: «Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους στις χιλιάδες τοποθεσίες του VW Group και άλλων εμπορικών σημάτων σε όλο τον κόσμο. Μπράβο! Απολαύστε το διάλειμμα – είμαστε σε καλή κατάσταση για το δεύτερο μισό».

Thank you all colleagues at the thousands of @VWGroup and other brands‘ locations everywhere in the world. Well done!

Enjoy the break — we are in good shape for the second half: https://t.co/E9q1j3RBZg

— Herbert Diess (@Herbert_Diess) July 22, 2022