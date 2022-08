Επικό τρολάρισμα Elon Musk στην αμερικανική Lucid

Η αμερικανική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Lucid ανακοίνωσε πρόσφατα ότι μειώνει ξανά τον στόχο παραγωγής της για το 2022, αφού προηγουμένως είχε μειωθεί από 20.000 σε 12.000 με 14.000 μονάδες.

Τώρα, ο νέος παίχτης στην αρένα των EV δήλωσε ότι θα κατασκευάσει φέτος μόνο 6.000 με 7.000 αντίτυπα του ηλεκτρικού Air, προκαλώντας την έντονα ειρωνική αντίδραση του Elon Musk – που ως γνωστόν δεν συμπαθεί και τόσο τη Lucid.

Όμως, ενώ στο παρελθόν τα λόγια του Elon Musk προς τον Lucid ήταν σκληρά, αυτή τη φορά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla επέλεξε τους… αστεϊσμούς. Και γι’ αυτό, απαντώντας σε ένα tweet σχετικά με τη μείωση της παραγωγής, ο ισχυρός άνδρας της Tesla είπε ότι είχε περισσότερα παιδιά στο Q2 από όσα αυτοκίνητα ήταν σε θέση να παράγει η Lucid.

Ιδού και το επίμαχο tweet του Elon Musk:

I had more kids in Q2 than they made cars!

— Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2022