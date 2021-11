Ford: Πωλήσεις 600.000 EV τα επόμενα δύο χρόνια

Η Ford βλέπει με πολύ θετικό μάτι το «κύμα» εξηλεκτρισμού που έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται στο σύνολο της παγκόσμιας αγοράς. Χάρη στην ολοένα και πιο ισχυρή ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών με μπαταρία, η μπλε οβάλ εταιρεία ανακοίνωσε δια στόματος του CEO της, Jim Farley, ότι σκοπεύει να διπλασιάσει την παραγωγή τους έως τα τέλη του 2023.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από μια σειρά «τιτιβισμάτων» στον προσωπικό του λογαριασμό, ο Jim Farley προανήγγειλε ότι η Ford σκοπεύει να διπλασιάσει την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικών αυτοκινήτων φτάνοντας σε ετήσια βάση, σε 24 περίπου μήνες από σήμερα, φτάνοντας τις 600.000 μονάδες.

Αυτή τη στιγμή, η ηλεκτρική παρουσία της Ford περιλαμβάνει τη νέα Mustang Mach-E, ενώ στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού το ισχυρό χαρτί της δεν είναι άλλο από το F-150 Lightning, το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 160.000 παραγγελίες.

Our current EV lineup is wildly popular.

🐎#MustangMachE is selling on three continents ⚡️#F150Lightning has +160k reservations

🚚and E-Transit will be huge in Europe & N.America

Our job now is to meet the demand.

— Jim Farley (@jimfarley98) November 18, 2021