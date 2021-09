H Tesla αυξάνει τον ανταγωνισμό στη Γερμανία

Για μια ακόμα φορά ο Herbert Diess έπλεξε το εγκώμιο της Tesla με αφορμή την επικείμενη έναρξη λειτουργιών του εργοστασίου της αμερικανικής εταιρείας στα περίχωρα του Βερολίνου.

Με σχετική του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Herbert Diess δήλωσε ότι η Tesla και συνολικά ο τρόπος που δραστηριοποιείται στην παγκόσμια αυτοκινητική σκακιέρα αυξάνει τον ανταγωνισμό.

«Η αποδοτικότητα είναι το κλειδί για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας μας στη Γερμανία. Η Tesla αναπτύσσεται ακολουθώντας πιο σύντομες διαδικασίες, συνεργάζεται πιο κοντά με τους καλύτερους στον κλάδο και αναλαμβάνει μεγαλύτερα ρίσκα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Herbert Diess, προσθέτοντας για το νέο εργοστάσιο της Tesla στην περιοχή Grünheide:

«Το Grünheide αυξάνει τον ανταγωνισμό στη Γερμανία – επίσης με το Wolfsburg».

Efficiency is key for the transformation of our industry/Germany. Tesla develops in shorter processes, works closer with the best in the industry and takes more risk. Grünheide will increase competition in Germany – also with Wolfsburg. Interesting talk with @gaborsteingart pic.twitter.com/tqahEXZl8q

— Herbert Diess (@Herbert_Diess) September 24, 2021