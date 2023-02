Αυτό είναι το ανανεωμένο Hyundai i10

Το δημοφιλές Hyundai i10 φρεσκάρεται στα σημεία και ενισχύεται σε τεχνολογίες συνεχίζοντας τον σχεδόν μοναχικό του δρόμο στην αρένα της κατηγορίας Α.

Μπορεί οι περισσότεροι κατασκευαστές να εγκαταλείπουν τη μικρή κατηγορία, εντούτοις η Hyundai είναι από εκείνους που επιμένουν. Και όχι άδικα, όπως αποδεικνύεται. Και για το λόγο αυτό, οι Κορεάτες ανανεώνουν τώρα τον εκπρόσωπό τους σε αυτή, που για την περίσταση δεν είναι άλλος από το i10.

Βέβαια, οι αλλαγές δεν είναι εκτεταμένες, μιας και η νεότερη εκδοχή του i10 φέρει μικρές αλλαγές στο σχεδιασμό και βασικές… ενισχύσεις σε συστήματα ασφάλειας, υποβοήθησης οδήγησης και εξοπλισμό.

Σε σχέση με το μοντέλο που λανσαρίστηκε το 2019, πλέον, το εσωτερικό μέρος των προβολέων, καθώς και η εμπρός και πίσω φωτιστική υπογραφή LED, έχουν επανασχεδιαστεί. Τα μπροστινά φώτα ημέρας LED (DRL) έχουν ενσωματωθεί στη μπροστινή μάσκα, η οποία διαθέτει νέο σχεδιασμό. Επιπλέον, τα πίσω φώτα συνδυάζονται με LED και εμφανίζουν πλέον ένα γραφικό σχήματος «H» στην οριζόντια γραμμή της πίσω πόρτας. Το νέο i10 διαθέτει επίσης νέες ζάντες αλουμινίου 15 ιντσών.

Ένα νέο πακέτο χρωμάτων, το Purple Package, φέρνει μια παιχνιδιάρικη αίσθηση στη σπορ εξωτερική σχεδίαση του αυτοκινήτου προσφέροντας συγχρόνως καθίσματα στο εσωτερικό από ύφασμα ταρτάν με κάθετες μωβ γραμμές, καθώς και μωβ πινελιές στις ραφές και τους αεραγωγούς.

Το «παρών» εξακολουθεί να δίνει η έκδοση N Line που παραδοσιακά χαρίζει στο i10 μια πιο σπορτίφ νότα, χάρη στους νέους προφυλακτήρες, τα ένθετα, τις κόκκινες πινελιές και τις επίσης νέες ζάντες αλουμινίου των 16 ιντσών.

Οι νέες τεχνολογίες του μοντέλου περιλαμβάνουν μια LCD οθόνη 4,2 ιντσών, USB θύρες τύπου C μπροστά και πίσω, eCall δεύτερης γενιάς που βασίζεται στο δίκτυο 4G και ενημερώσεις χαρτών Over The Air (OTA). Το «παρών» δίνει μια οθόνη αφή 8 ιντσών για το σύστημα infotainment, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, δυνατότητα ασύρματης φόρτισης καθώς και την πιο πρόσφατη ενημέρωση της τηλεματικής Bluelink.

Το μοντέλο έρχεται επίσης στάνταρ με περισσότερα χαρακτηριστικά ασφαλείας που αποτελούν μέρος του πακέτου Hyundai Smart Sense. Το Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) για τα «City», «Interurban» και «Pedestrian» έχει επίσης επεκταθεί για να συμπεριλάβει το «Cyclist». Το σύστημα FCA βοηθά στον εντοπισμό και την αποφυγή πιθανών ατυχημάτων με εμπόδια μπροστά, με το Lane Following Assist (LFA) να χρησιμοποιεί σύστημα ελέγχου διεύθυνσης για να βοηθήσει τον οδηγό να παραμείνει στη λωρίδα κυκλοφορίας.

Από εκεί και πέρα, η Hyundai δεν ανακοινώνει περισσότερες αλλαγές, κάτι που δεν επηρεάζει τις επιλογές στα συστήματα μετάδοσης κίνησης του μοντέλου, το οποίο θα ξεκινήσει να παράγεται στην ανανεωμένη πλέον μορφή του στο εργοστάσιο της στο Izmit της Τουρκίας από τον προσεχή Απρίλιο.