Η Hyundai αποθεώνει το «parametric pixel design» (+video)

Η Hyundai γιορτάζει με ένα αντισυμβατικό φιλμ την καινοτόμο χρήση του «parametric pixel design» ως σχεδιαστική υπογραφή των βραβευμένων της ηλεκτροκίνητων μοντέλων.

Στo φιλμ που έχει ετοιμάσει η Hyundai, μια απρόσκοπτη σύνδεση ξετυλίγεται μεταξύ της ανθρώπινης τέχνης και της τεχνολογικής καινοτομίας καθώς οι χορευτές περιηγούνται στα χρονικά της ιστορίας των pixels. Αυτό το καθηλωτικό οπτικό ταξίδι αποκαλύπτει πώς τα pixels συνδέουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον ως κοινό νήμα, το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος της σχεδιαστικής φιλοσοφίας των ηλεκτροκίνητων μοντέλων της Hyundai

Η Hyundai δημιούργησε ένα φιλμ με την ονομασία «Pixel by Pixel», ως μέρος μιας διαδικτυακής καμπάνιας που παρουσιάζει τη σχεδιαστική υπογραφή Parametric Pixel της αναγνωρισμένης γκάμας ηλεκτροκίνητων οχημάτων της με πνευματώδη, αντισυμβατικό και ισχυρό τρόπο (το video έχει μέχρι στιγμής 19 εκατομμύρια προβολές).

Η σχεδιαστική καμπάνια «Pixel by Pixel» προβάλλεται στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της Hyundai παγκοσμίως. Η ταινία εμπνέεται από τη μοναδική ιστορία του pixel ως κοινό νήμα που συνδέει την προηγούμενη (αναλογική), την παρούσα και τη μελλοντική (ψηφιακή) εποχή. Ως εκ τούτου, το pixel αντιπροσωπεύει τη σχεδιαστική φιλοσοφία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων της Hyundai και το όραμα της εταιρείας να δημιουργήσει μελλοντικά οχήματα αντλώντας έμπνευση από την κληρονομιά της.

Η Hyundai παρουσίασε για πρώτη φορά τη σχεδίαση Parametric Pixel στο πρωτότυπο μοντέλο «45», τον προκάτοχο και την έμπνευση για το IONIQ 5, στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης (IAA) 2019, καθιστώντας την πρώτη μάρκα αυτοκινήτων που εφάρμοσε το pixel light ως μέροςμια συνεπούς σχεδιαστικής γλώσσας στα ηλεκτροκίνητα οχήματά της. Η καμπάνια «Pixel by Pixel» γιορτάζει αυτή την καινοτομία.

Τα Parametric Pixels αντιπροσωπεύουν την σχεδιαστική ταυτότητα όλων των ηλεκτρικών Hyundai. Είναι ενσωματωμένα τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος των IONIQ 5 και IONIQ 6, των τριπλών νικητών των βραβείων World Car of the Year, World Electric Vehicle και World Car Design of the Year 2022 και 2023 αντίστοιχα. Τα μπροστινά φώτα με parametric pixels παρέχουν μια αδιαμφισβήτητα μοναδική σχεδιαστική υπογραφή στη γκάμα των ηλεκτρικών οχημάτων της εταιρείας. Αυτές οι μικρές κυβικές φωτεινές ομάδες εμφανίζονται επίσης στο πίσω μέρος του οχήματος και στο εσωτερικό της πόρτας φόρτισης για να επιδεικνύουν την κατάσταση φόρτισης.

Το «Pixel by Pixel» περιστρέφεται γύρω από μια χορογραφημένη παράσταση στην οποία κάθε χορευτής συμβολίζει ένα μεμονωμένο pixel, που χαρακτηρίζεται από έναν κύβο LED στο κεφάλι του. Σε όλη την ταινία, αναπτύσσεται η απρόσκοπτη σύνδεση της ανθρώπινης τέχνης και της τεχνολογικής καινοτομίας καθώς οι χορευτές περιηγούνται με χάρη στα χρονικά της ιστορίας των pixels για να μεταφέρουν επιδέξια τον θεατή σε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, αποκαλύπτοντας μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην εξέλιξη του pixel.



Σε μια μαγευτική οθόνη τρεις χορευτές pixel που φορούν κόκκινους, πράσινους και μπλε κύβους LED παρουσιάζουν τη μοναδική τους χορογραφία. Καθώς οι κόκκινοι και πράσινοι χορευτές εναρμονίζουν τις κινήσεις τους, ένα ζωηρό κιτρινωπό φως αναδύεται, δημιουργώντας ένα εκπληκτικό σκηνικό σε μια LED οθόνη. Η άφιξη του μπλε χορευτή και η επακόλουθη σύγκρουσή τους έχουν ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό ενός ενιαίου λευκού κύβου.

Η ταινία «Pixel by Pixel» αναδεικνύει το μήνυμα ότι η συλλογική ισχύς πολλαπλών pixels όχι μόνο αποδίδει ένα φάσμα φρέσκων χρωμάτων, αλλά δημιουργεί επίσης μια πολύ ισχυρή δύναμη, φωτίζοντας μια ακόμη πιο φωτεινή πορεία εμπρός. Αυτό το καθηλωτικό οπτικό ταξίδι αντηχεί βαθιά με το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας: «Ένα pixel μπορεί μόνο να αναβοσβήνει, περισσότερα pixels μαζί μπορούν να δημιουργήσουν κάτι εξαιρετικό».

Ο συμβολικός λευκός κύβος φέρνει στη συνέχεια στο επίκεντρο ένα νοσταλγικό παιχνίδι Pong, που θυμίζει το αγαπημένο βιντεο παιχνίδι με θέμα το πινγκ-πονγκ που κάποτε κοσμούσε τους πρώτους υπολογιστές στην αυγή της ψηφιακής εποχής. Αυτή η μαγευτική οπτική αφήγηση υπογραμμίζει την αμετάβλητη αρχή πίσω από τις σημερινές ψηφιακές έγχρωμες οθόνες, υπονοώντας ότι το pixel μπορεί να αποτελέσει μια σύνδεση με διαφορετικές εποχές. Προς το τέλος της ταινίας, ο θεατής βυθίζεται στη δυναμική και φουτουριστική ατμόσφαιρα από την πόλη του αύριο και στα όμορφα pixels φώτα του concept SEVEN της Hyundai.