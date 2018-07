Η νέα δημιουργία της Singer είναι το τέλειο υλικό ονείρων (+16 photos)

Η νέα δημιουργία της καλιφορνέζικης Singer παρουσιάστηκε πριν λίγα λεπτά στο Goodwood Festival of Speed αποτελώντας εν πολλοίς ένα ακόμα τετράτροχο υλικό ονείρων για τους απανταχού λάτρεις των αερόψυκτων 911 που πήρε σάρκα και οστά ύστερα από πολλές ώρες… εμπνευσμένης εργασίας με την αρωγή της βρετανικής Williams Advanced Engenireeing. Για μία ακόμα φορά, σημείο αναφοράς αποτέλεσε η αγαπημένη πολλών, πολλώ δε μάλλον του Rob Dickinson, του ανθρώπου που κινεί τα νήματα για λογαριασμό της Singer Vehicle Design, 911-964.

Καρδία της εν λόγω σπουδής, η οποία ακούει στο όνομα Dynamics and Lightweight Study, ή αλλιώς, Singer DLS, είναι ένας 4λιτρος μπόξερ κινητήρας με φυσική αναπνοή, χωρίς ασφαλώς υδρόψυξη, ο οποίος αποδίδει 500 ίππους στις 9.000 σ.α.λ. χάρη σε εκτεταμένες επεμβάσεις και προσθήκες στα «σωθικά» του. Μερικές από αυτές, είναι οι βαλβίδες από τιτάνιο και οι εγχυτήρες καυσίμου που αντλούν την τεχνολογική έμπνευσή τους από τα μονοθέσια της F1.

Η βρετανική εταιρεία ανέλαβε την εξέλιξη πολλών εκ των επιμέρους μηχανικών μερών της Singer DLS. Όπως τον ανασχεδιασμό της ανάρτησης, που διατηρεί ασφαλώς τη βασική αρχιτεκτονική της. Τα ρυθμιζόμενα αμορτισέρ της φέρουν την υπογραφή της XTC, τα κεραμικά φρένα CCM-R εκείνη της ιταλικής Brembo, το χειροκίνητο 6άρι κιβώτιο την έγκριση της Hewland, τα καθίσματα εκείνη της Recaro και οι 18άες ζάντες της BBS. Last but not least, τα ελαστικά Pilot Sport Cup 2 με πλάτος πέλματος «295» είναι της γαλλικής Michelin.

Ιδιαίτερες ασφαλώς, σε μορφή και προδιαγραφές, είναι τόσο οι εξωτερικές επιφάνειες, με χαρακτηριστικότερη διαφορά το ducktail πίσω μέρος, όσο και οι εσωτερικές, οι οποίες είναι επενδεδυμένες με μαύρο και πορτοκαλί δέρμα. Σύμφωνα με τους δημιουργούς της Singer DLS, η εταιρεία δεν πρόκειται να κατασκευάσει περισσότερα από 75 αντίτυπα. Σε ποια τιμή; Σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες διαρροές, κάθε μία από αυτά θα κοστίζει, με βασικά στοιχεία εξοπλισμού άνεσης, λίγο πάνω 1,5 εκ. €._Χ.Α.