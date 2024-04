Η Tesla έφτασε τα 6 εκατομμύρια αυτοκίνητα

Ένα ακόμα ορόσημο για την Tesla, η οποία πετάει σε επίπεδο πωλήσεων καθώς μέσα σε 16 χρόνια εμπορικής πορείας κατάφερε να φτάσει τα 6 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Αυτό μόλις έξι μήνες μετά την ανακοίνωση της συμπλήρωσης ενός επίσης σημαντικού ορόσημου, που αφορούσε τα 5 εκατομμύρια μονάδες.

Το αυτοκίνητο με τον αριθμό 6.000.000 είναι ένα Tesla Model Y, σε γκρι ματ χρώμα. Το μοντέλο που έχει τις περισσότερες πωλήσεις στον πλανήτη. Ενδεικτικά η αμερικανική εταιρεία πούλησε 1,23 εκατ. Model Y.

Η τάση αυτή, για έχει διαφανεί εδώ και καιρό, ωστόσο, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η Tesla κατάφερε να φτάσει τα 6 εκατομμύρια αυτοκίνητα τόσο γρήγορα μέσα στο έτος, από τον Μάρτιο του 2024. Μέσα στη χρονιά αναμένεται να αυξηθεί η παραγωγή και το νέο Model 3 θα βοηθήσει στην επίτευξη ακόμα περισσότερων πωλήσεων.

Produced our 6 millionth car!

Thank you to our owners & teams around the world for your support & hard work—it truly matters.

🌎🌍🌏❤️ pic.twitter.com/F4IeQtK0PS

— Tesla (@Tesla) March 29, 2024