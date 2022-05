Kia: Ιδρύει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων στην Κορέα

Η Kia θα δημιουργήσει το πρώτο της εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων στην Κορέα για να επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση.

Η Kia ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει μια ολοκαίνουργια, υψηλής τεχνολογίας έξυπνη παραγωγική μονάδα αφιερωμένη στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων PBV (Purpose Built Vehicles, οχήματα ειδικού σκοπού). Ο έξυπνος νέος κόμβος παραγωγής για PBV θα βρίσκεται στην Κορέα και πιο συγκεκριμένα στο υπάρχον εργοστάσιο παραγωγής Hwaseong της Kia. Η εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει την κατασκευή το πρώτο εξάμηνο του 2023, με στόχο την έναρξη της εμπορικής παραγωγής το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Το εργοστάσιο θα μπορεί αρχικά να κατασκευάζει 100.000 PBV ετησίως με δυνατότητα αύξησης της παραγωγής σε 150.000 μονάδες ετησίως, σύμφωνα με την ανάπτυξη της αγοράς PBV.

Η Kia είναι ένας από τους πρώτους παγκόσμιους οργανισμούς που σημειώνουν πρόοδο στην αγορά PBV και ως μέρος του οδικού χάρτη Plan S, έως το 2030 η μάρκα στοχεύει να γίνει ηγέτης PBV. Όταν συνδυαστούν με την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης, τα PBV αναμένεται να φέρουν μία επανάσταση στα μέσα μεταφοράς που εμπλουτίζουν περαιτέρω την κοινωνία και τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Η νέα μονάδα παραγωγής PBV θα διαθέτει υπερσύγχρονες αυτοματοποιημένες διαδικασίες σε συνδυασμό με προηγμένες τεχνολογίες που μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα κατά τις διαδικασίες παραγωγής. Ο χώρος είναι επίσης εξοπλισμένος με «καθαρές» εγκαταστάσεις βαφής και εξοικονόμησης ενέργειας για την περαιτέρω ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Έξυπνη παραγωγικότητα E-FOREST

Το E-FOREST είναι το εμπορικό σήμα για το νέο έξυπνο εργοστασιακό οικοσύστημα της Kia που επιδιώκει την καινοτομία στα συστήματα κατασκευής. Το αρχικό «E» υποδηλώνει την πρόοδο στη συνολική βιομηχανία κινητικότητας όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την οικονομία. Επίσης, αντιπροσωπεύει τη φιλοδοξία να επιτευχθεί καινοτομία για όλους συνδέοντας στοιχεία όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική ώστε να παρέχει στους πελάτες της τα καλύτερα προϊόντα. Το «Forest» αναφέρεται σε ένα οικοσύστημα που εναρμονίζει όλα αυτά τα στοιχεία ώστε να λειτουργούν ως ένα.

Tο μέλλον της Kia

Όταν ξεκινήσει η λειτουργία του εργοστασίου το δεύτερο εξάμηνο του 2025, η νέα εγκατάσταση θα κατασκευάσει ένα μεσαίου μεγέθους PBV. Αυτό θα είναι το πρώτο αποκλειστικό PBV της Kia και θα βασίζεται στην πλατφόρμα «eS», που εξελίχθηκε για PBV. Η νέα πλατφόρμα τύπου skateboard μπορεί να φιλοξενήσει με ευελιξία διάφορα μεγέθη μοντέλων PBV ανταποκρινόμενη στις διαφορετικές απαιτήσεις των πελατών. Μετά το λανσάρισμα του μοντέλου με την κωδική ονομασία SW, η Kia θα διαφοροποιηθεί σε μη επανδρωμένα micro-PBV, τροφοδοσίας φρέσκων τροφίμων, πολυθέσια λεωφορεία και μεγάλα PBV που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κινητά γραφεία ή καταστήματα.

Κάθε ένα από τα καινοτόμα PBV της Kia θα είναι εξοπλισμένο με λειτουργία OTA (Over the Air) που μπορεί να ενημερώσει απομακρυσμένα το λογισμικό του οχήματος σε πραγματικό χρόνο, κάτι που θα έχει οφέλη για το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και την ευκολία χρήσης. Η Kia συνεχίζει να εισάγει και να υλοποιεί πολλές πρωτοβουλίες με μελλοντικό όραμα να προκαλέσει τη βιώσιμη στροφή της κινητικότητας, όπως τα πρότζεκτ : Ocean Cleanup, Blue Carbon, Joining the Climate Group’s RE100 και το λανσάρισμα του Niro Plus, ενός παράγωγου PBV ως πλήρες ηλεκτρικό ταξί στην Κορέα.

Έως το 2030 ο Όμιλος Hyundai Motor, συμπεριλαμβανομένων της Kia, της Hyundai Motor Company και της Genesis, στοχεύει στην πώληση 3,23 εκατομμυρίων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με ένα μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς στο 12%. Ο Όμιλος πρόκειται να αλλάξει το παιχνίδι στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων με συντριπτικές επιδόσεις και αξία πέρα ​​από τον ανταγωνισμό. Το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων του Ομίλου ανήλθαν σε 76.801 μονάδες, αυξημένες κατά 73% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.