Νέα ταινία για τον Enzo Ferrari βγαίνει τα Χριστούγεννα – Δείτε το επίσημο trailer

Ο Alan Driver, η Penelope Cruz και η Shailene Woodley πρωταγωνιστούν στο πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας για τον Enzo Ferrari, που βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες τα Χριστούγεννα.

Οι Alan Driver, Penelope Cruz και Shailene Woodley πλαισιώνουν το καστ της ταινίας για τη ζωή του Enzo Ferrari με τους Patrick Dempsey ως Piero Taruffi, Jack O’Connell ως Peter Collins, Sarah Gadon ως Linda Christian και Gabriel Leone ως Alfonso de Portago. Aυτή είναι η δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια, που η ζωή του Γέρου του Μαρανέλο απεικονίζεται στην οθόνη, αφού ο Ιταλός ηθοποιός Remo Girone υποδύθηκε τον Enzo στην ταινία Ford vs. Ferrari του 2019, η οποία διαδραματίζεται στη διάρκεια της δεκαετίας του ‘60.

Στην κινηματογραφική ταινία που θα δούμε τα Χριστούγεννα η δράση πηγαίνει λίγα χρόνια πιο πίσω (1956-1957), σε μια εποχή πολύ δύσκολη για τον μυθικό σήμερα Enzo, καθώς είχε μόλις χάσει τον γιό του Dino από μια πολύ σπάνια ασθένεια, ενώ το Mille Miglia του 1957 (σκηνές από το οποίο συγκλονίζουν στο φιλμ) ήταν το τελευταίο εξαιτίας του θανάτου στον αγώνα εκείνο του Alfonso de Portago, του συνοδηγού του και 14 θεατών.

Το trailer συναντά τον Enzo καθώς παρακολουθεί έναν οδηγό να δοκιμάζει ένα από τα αυτοκίνητά του. Στιγμές από την προσωπική του ζωή με τη σύζυγό του Laura (Penélope Cruz) και την οικογένειά του στη συνέχεια διασταυρώνονται με σκηνές που δείχνουν αυτοκίνητα να τρέχουν στην ιταλική ύπαιθρο προς τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Ο Enzo φαίνεται να επισκέπτεται τον τάφο του γιου του Alfredo. Μερικές σκηνές δείχνουν την αγνή αγάπη μεταξύ του Enzo και της Laura, ενώ άλλες δείχνουν διαφωνίες μεταξύ του παντρεμένου ζευγαριού, καθώς τον βλέπουμε επίσης στο κρεβάτι με τη Lina Lardi (Shailene Woodley).

Ο υποψήφιος για βραβείο Όσκαρ Michael Mann, γνωστός για ταινίες όπως το Heat και το The Last of the Mohicans, συνυπογράφει το σενάριο της ταινίας με τον Troy Kennedy Martin (The Italian Job). Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο “Enzo Ferrari: The Man and the Machine” του Brock Yates.