Ο Wayne Griffiths στο τιμόνι της Cupra

Ο Executive Vice-president Sales and Marketing της SEAT Wayne Griffiths αναλαμβάνει επίσης και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της CUPRA. Υπό την καθοδήγηση του Προέδρου της SEAT, Luca de Meo, τα άλλα τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της CUPRA είναι ο SEAT Vice-president Finance, Holger Kintscher, ο SEAT Vice-president R&D, Dr. Matthias Rabe, ο SEAT Vice-president Legal Services and Good Governance, Luis Comas και ο SEAT Vice-president Sales and Marketing, Wayne Griffiths.

Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος από τη δημιουργία της νέας εταιρείας, ώστε τα αποτελέσματα να αποδειχθούν εξαιρετικά θετικά. Οι πωλήσεις το 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 40% και έφτασαν τα 14.400 οχήματα. Ο Griffiths πρόσθεσε ότι «τα αποτελέσματα αυτά είναι σαφής ένδειξη της δημοτικότητας της μάρκας στην αγορά. Στόχος μας είναι να διπλασιάσουμε τις πωλήσεις μας τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια». Πρόσφατα η μάρκα παρουσίασε το πρώτο της μοντέλο, το CUPRA Ateca. _Δελτίο Τύπου