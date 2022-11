Οι υψηλές τιμές ενέργειας θα «σκοτώσουν» την παραγωγή μπαταριών στην Ευρώπη

Τους παραπάνω φόβους εξέφρασε η VW, τονίζοντας ότι το υψηλό κόστος ενέργειας στην Ευρώπη μπορεί να σταματήσει τις επενδύσεις στα εργοστάσια κατασκευής μπαταριών σε ολόκληρη τη γηραιά ήπειρο αν η ΕΕ δεν καταφέρει να τιθασεύσει τις τιμές και να ενισχύσει τη βιομηχανική της πολιτική.

«Η Ευρώπη δεν είναι ανταγωνιστική ως προς το κόστος σε πολλούς τομείς, ιδίως όταν πρόκειται για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου», δήλωσε ο CEO της VW, Thomas Schäfer, σε μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Και προσέθεσε: «Αν δεν καταφέρουμε να μειώσουμε γρήγορα τις τιμές της ενέργειας στη Γερμανία και την Ευρώπη, τότε οι επενδύσεις στις μονάδες παραγωγής που απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας ή για νέα εργοστάσια κυψελών μπαταριών στη Γερμανία και σε ολόκληρη την ΕΕ, δεν θα είναι πλέον εφικτές».

Τα σχόλια του CEO της VW θέτουν υπό αμφισβήτηση ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε η γερμανική εταιρεία με στόχο τη μετάβασή της από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης σε καθαρότερα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία. Αυτή τη στιγμή, το πρόγραμμα που έχει εκπονήσει η VW αφορά στην κατασκευή έξι εργοστασίων συναρμογής μπαταριών στην Ευρώπη που αναμένεται να δημιουργήσουν έως και 20.000 θέσεις εργασίας.

«Γεγονός είναι ότι, σε μια διεθνή σύγκριση, η Γερμανία και η ΕΕ χάνουν γρήγορα την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Κίνα, η νοτιοανατολική Ασία και περιοχές όπως η Βόρεια Αφρική πατούν γκάζι», επεσήμανε ο Thomas Schäfer, προσθέτοντας:

«Η ΕΕ χρειάζεται επειγόντως νέα μέσα για να αποτρέψει την υφέρπουσα αποβιομηχάνιση και να διατηρήσει την Ευρώπη ελκυστική ως τόπο για μελλοντικές τεχνολογίες και θέσεις εργασίας».

Αν μη τι άλλο, τα σχόλια του Thomas Schäfer υπογραμμίζουν μια ευρύτερη δυσφορία που επικρατεί στη μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας σχετικά με το πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος και πως το τελευταίο θα επηρεάσει τη μετάβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα.

«Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Η ΕΕ χρειάζεται επειγόντως νέα μέσα για να αποτρέψει την ύπουλη αποβιομηχάνιση και να διατηρήσει την ελκυστικότητα της Ευρώπης ως τόπου για μελλοντικές τεχνολογίες και θέσεις εργασίας», προσέθεσε ο CEO της VW.

💬 CEO Thomas Schäfer: “Europe is not competitive in many areas.” Why? You can read more here: 👇 https://t.co/G8t9GygJBj pic.twitter.com/uIYoHnBiuJ

— Volkswagen News (@volkswagen) November 28, 2022