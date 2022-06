Sony Honda Mobility: Η νέα εταιρεία κινητικότητας της Honda και της Sony

Η Sony και η Honda υπέγραψαν συμφωνία κοινοπραξίας για την ίδρυση της νέας εταιρείας κινητικότητας Sony Honda Mobility Inc.

Η Sony Group Corporation και η Honda Motor Co. Ltd υπέγραψαν συμφωνία για μια κοινοπραξία που θα ασχοληθεί με την πώληση ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας και την παροχή υπηρεσιών για την κινητικότητα. Η ανακοίνωση ίδρυσης της Sony Honda Mobility είναι το αποτέλεσμα συζήτησης μιας στρατηγικής συμμαχίας για την κινητικότητα μεταξύ των μερών, όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμά μας στις 4 Μαρτίου 2022.

Η νέα εταιρεία θα έχει ως στόχο να συνδυάσει τις τεχνολογίες αιχμής για το περιβάλλον και την ασφάλεια, τις δυνατότητες ανάπτυξης κινητικότητας, την τεχνολογία κατασκευής αμαξωμάτων και την εμπειρία διαχείρισης υπηρεσιών μετά την πώληση της Honda, με την τεχνογνωσία της Sony στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών απεικόνισης, ανίχνευσης, τηλεπικοινωνιών, δικτύων και ψυχαγωγίας, για την υλοποίηση μιας νέας γενιάς κινητικότητας και υπηρεσιών που θα είναι άμεσα συνυφασμένες με την ευχρηστία και το περιβάλλον και θα συνεχίσουν να εξελίσσονται στο μέλλον. Η Sony και η Honda σχεδιάζουν να ιδρύσουν τη νέα εταιρεία μέσα στο 2022 και να ξεκινήσουν την πώληση ηλεκτρικών οχημάτων και την παροχή υπηρεσιών για την κινητικότητα το 2025. Η ίδρυση της νέας εταιρείας και η έναρξη των εργασιών υπόκεινται στις σχετικές εγκρίσεις των ρυθμιστικών αρχών.

Επισκόπηση νέας εταιρείας

Όνομα εταιρείας: Sony Honda Mobility Inc.

Τοποθεσία: Τόκιο, Ιαπωνία

Κεφάλαιο: 10 δις yen

Αναλογία επένδυσης: Sony Group Corporation 50%, Honda Motor Co., Ltd. 50%

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Yasuhide Mizuno, Representative Director, Chairman & CEO

Izumi Kawanishi, Representative Director, President & COO Shugo Yamaguchi, Director and Deputy President

Kojiro Okabe, Director & Executive Vice President Manabu Ozawa, Director (Honda Motor Co., Ltd.) Naoya Horii, Director (Sony Group Corporation)