Συνεργασία Volvo και «Future Laboratory»

Η Volvo και η «The Future Laboratory» εξερευνούν το μέλλον των βιώσιμων υλικών πολυτελείας σε μία νέα και εμπεριστατωμένη έκθεση.

Τα δύο τρίτα των καταναλωτών θεωρούν τις περιβαλλοντικές πολιτικές των εταιρειών σημαντικό παράγοντα όταν αγοράζουν προϊόντα πολυτελείας, σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη. Το ίδιο ποσοστό αγοραστών θα ήθελε να βλέπει ετικέτα για τον άνθρακα στα προϊόντα, θεωρώντας τη έναν τρόπο να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων και των υλικών.

Αυτό σημαίνει ότι ο υλικός κόσμος εξελίσσεται και σχεδιαστές σε όλο τον πλανήτη δραστηριοποιούνται για την εξεύρεση υψηλής ποιότητας, βιώσιμων υλικών που έχουν υπεύθυνη προέλευση, καταβάλλοντας προσπάθεια να δημιουργήσουν τα πολυτελή προϊόντα του μέλλοντος. Τα παραπάνω, καθώς και άλλα συμπεράσματα, παρουσιάζονται στο The Rise of Conscious Design, μία νέα έκθεση που εξέδωσε η Volvo σε συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία πρόβλεψης τάσεων The Future Laboratory. Η δημοσίευση της έκθεσης συμπίπτει με την ανακοίνωση της Volvo ότι όλα τα νέα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητά της θα κάνουν μηδενική χρήση δέρματος. Το νέο C40 Recharge είναι το πρώτο μοντέλο που δεν θα περιέχει καθόλου δέρμα στο εσωτερικό του.

Η έκθεση αντλεί πλούσιο υλικό από την υφιστάμενη έρευνα, ενώ περιλαμβάνει επίσης νέες συνεντεύξεις και πληροφόρηση από διορατικούς ηγέτες διάφορων κλάδων, όπως η Claire Bergkamp (Κλερ Μπέργκαμπ), COO του Textile Exchange και πρώην Διευθύντρια Παγκόσμιας Βιωσιμότητας και Καινοτομίας της Stella McCartney, η Wen Zhou (Γουέν Ζου), CEO της 3.1 Phillip Lim, ο Dr Leonardi Bonanni (Λεονάρντι Μπονιάνι), Ιδρυτής και CEO της Sourcemap και ο Xu Gang (Ξου Γιάνγκ), Συνιδρυτής της Bentu Design. Τα συμπεράσματα και η γνώση που προέρχονται από την έκθεση εκφράζουν με πολλούς τρόπους το όραμα της Volvo για το μέλλον των υλικών. Στα χρόνια που έρχονται, η Volvo θα παρουσιάσει μία εντελώς νέα οικογένεια αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων και μέχρι το 2030 στοχεύει να προσφέρει μόνο αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και όλα τους δεν θα χρησιμοποιούν καθόλου δέρμα.

Έως το 2025, η Volvo στοχεύει το 25% των υλικών στα νέα μοντέλα Volvo να αποτελείται από ανακυκλωμένα και βιολογικής βάσης υλικά, καθώς η εταιρεία σκοπεύει να έχει γίνει μία πλήρως κυκλική επιχείρηση έως το 2040. Η Volvo θα συνεχίσει επίσης να προσφέρει επιλογές με βάση το μαλλί από προμηθευτές που είναι πιστοποιημένοι για υπεύθυνη χρήση πόρων, καθώς η εταιρεία σκοπεύει να εξασφαλίσει πλήρη ιχνηλασιμότητα και καλή μεταχείριση των ζώων στην αλυσίδα εφοδιασμού μαλλιού που χρησιμοποιεί.