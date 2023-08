Τι έχει στα σκαριά η Lamborghini;

Η Lamborghini ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στον επίσημο ιστότοπό της μια teaser φωτογραφία που «δείχνει» ένα νέο όχημα που αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο της στις 18 Αυγούστου. Το κείμενο που συνοδεύει τη σχετική ανάρτηση στο Instagram υπόσχεται «κάτι νέο και πραγματικά συναρπαστικό».

Τι άλλες πληροφορίες μας παρέχει η διάσημη ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία από τη Sant’Agata για το νέο αυτό όχημά της; Από ό,τι μπορούμε να διακρίνουμε από την όχι και τόσο αποκαλυπτική φωτογραφία, πρόκειται για ένα πρωτότυπο με αιχμηρά σχεδιαστικά στοιχεία που συνήθως βλέπουμε συνήθως στα ηλεκτρικά οχήματα με στόχο τη βελτίωση του συντελεστή οπισθέλκουσας.

Την ίδια στιγμή, η Lamborghini περιγράφει το νέο της concept ως το «πρώτο πρωτότυπο του τέταρτου αυτοκινήτου παραγωγής μας».

Θυμίζουμε ότι τον Ιούλιο του 2023, η Lamborghini επιβεβαίωσε ότι το πρώτο της EV θα είναι ένα grand tourer με αμάξωμα 2+2 θέσεων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Stephan Winkelmann, είπε μάλιστα ότι το όχημα θα είναι «πολύ πιο χρηστικό σε καθημερινή βάση» σε σχέση με την Huracan ή τη νέα Revuelto. Επίσης, δεν θα είναι ένα SUV μοντέλο.

Άγνωστες παραμένουν και οι τεχνολογικές περγαμηνές του πρωτοτύπου. Ο Stephan Winkelmann έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι θα μοιράζεται αρκετά μέρη με άλλα οχήματα του VW Group, ακριβώς όπως συμβαίνει με την Urus, η οποία πατά στην ίδια πλατφρόρμα με τα Audi Q7, Bentley Bentayga και Porsche Cayenne.

Η Lamborghini δεν έχει διαθέσει στην αγορά ένα grand tourer μοντέλο 2+2 θέσεων εδώ για δεκαετίες. Τα τελευταία… δείγματα γραφής ήταν οι 400 GT 2+2, Islero, Urraco και Espada, που έμειναν στη ζωή μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Για περισσότερες πληροφορίες, μείνετε συντονισμένοι…

