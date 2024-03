To Kia EV9 είναι το «Women’s Wordwide Car of the Year» για το 2024

Το EV9, το μεγάλο, επταθέσιο ηλεκτρικό SUV της Kia, επικράτησε απέναντι σε 63 μοντέλα και ανακηρύχτηκε ο νικητής του WWCOTY για το 2024.

Το Kia EV9 ανακηρύχθηκε το «Καλύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο για το 2024» από μια αξιόλογη γυναικεία επιτροπή που ψηφίζει στο Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς (WWCOTY) και η αναγνώριση αυτή συμπίπτει με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Το Kia EV9 αναδείχθηκε θριαμβευτής μεταξύ 63 διεκδικητών του τίτλου μετά την αξιολόγηση πολλών σημείων από 75 γυναίκες δημοσιογράφους από 52 χώρες σε πέντε ηπείρους, συμπεριλαμβανομένης της Χριστίνας Σταθάκη. Η τελευταία αυτή διάκριση του EV9 υπογραμμίζει την ευελιξία και την ικανότητα του αμιγώς ηλεκτρικού SUV να ανταποκρίνεται πλήρως στις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών παγκοσμίως.

Με διάταξη επτά θέσεων και καινοτόμο σχεδιασμό, το Kia EV9 θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV, επιδεικνύοντας προηγμένη τεχνολογία και εξαιρετικές επιδόσεις. Στα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται η αμφίδρομη φόρτιση και οι δυνατότητες εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης, οι οποίες θέτουν σημεία αναφοράς για ευκολία και αποτελεσματικότητα.

Οι κριτές επαίνεσαν το EV9 ως μια πρωτοποριακή προσθήκη στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, αναφέροντας την προσιτή τιμή, τη φιλικότητα προς τον χρήστη και την ευρεία απήχησή του. Η καινοτομία της Kia στη δημιουργία ενός μεγάλου SUV με εξαιρετική αεροδυναμική και προηγμένη τεχνολογία, καθώς και το φιλικό προς την οικογένεια εσωτερικό του EV9 επιβραβεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Η ευελιξία και οι επιδόσεις του κορυφαίου μοντέλου της Kia, ειδικά σε δύσκολες χειμερινές συνθήκες, τονίστηκαν παράλληλα με το ευρύχωρο εσωτερικό και τις στιβαρές επιδόσεις του. Επιπλέον, η Kia επευφημήθηκε για την παράδοση ενός μελλοντικού ηλεκτρικού οχήματος πολλαπλών χρήσεων με εξαιρετική ενεργειακή απόδοση.

Η φετινή αναγνώριση για το EV9 ακολουθεί τον θρίαμβο του Kia Niro πέρυσι, το οποίο ανακηρύχθηκε το «Καλύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο για το 2023» στα βραβεία WWCOTY 2023. Το Kia EV9 συνεχίζει το εντυπωσιακό σερί βραβείων του, το οποίο περιλαμβάνει την ανάδειξη του υποψήφιου φιναλίστ «Top Three in the World» για τα World Car Awards 2024. Το SUV κέρδισε επίσης την κατηγορία «Οικογενειακά Αυτοκίνητα» στο Golden Steering Wheel 2023 και αναδείχθηκε Γερμανικό Πολυτελές Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2024, επιδεικνύοντας το ευρύ φάσμα δυνατοτήτων του μοντέλου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Γυναικείο Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: www.womensworldcoty.com.

