Το μυστηριώδες τιμόνι ενός νέου μοντέλου της Ferrari

Η διάσημη ιταλική μάρκα αποκάλυψε πριν λίγες ώρες ένα σύντομο teaser βίντεο που αφορά ένα επερχόμενο μοντέλο της. Αποκαλύπτοντας μόνο το τμήμα του τιμονιού του, η νέα αυτή Ferrari πρόκειται να κάνει το παγκόσμιο ντεμπούτο του στις 16 Μαρτίου αποτελώντας έτσι το ένα από τα τέσσερα νέα μοντέλα που πρόκειται να αποκαλυφθούν φέτος από το στρατόπεδο των Ιταλών.

Το σύντομο αυτό teaser βίντεο που δημοσιεύτηκε στις επίσημες σελίδες της Ferrari στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αποκαλύπτει πολλά, πέραν της σχεδίασης του τιμονιού. Το οποίο, όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, κοσμείται από carbon, συμπεριλαμβανομένου του επίπεδου κάτω μέρους του, καθώς και από χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων από το ίδιο υλικό.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

We have something special coming your way on the 16th of March. Save the date. #Ferrari pic.twitter.com/qyTeFQGvke

— Ferrari (@Ferrari) March 9, 2023