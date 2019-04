Τρία βραβεία «Καλύτερης Αξίας Μεταπώλησης» για την Subaru από τον Edmunds

Ο «Edmunds» απένειμε σε τρία μοντέλα 2019 της Subaru το βραβείο της «Καλύτερης Αξίας Μεταπώλησης» στην αντίστοιχη κατηγορία. Πιο συγκεκριμένα: Subaru Impreza 2019 -Best Retained Value στην κατηγορία Compact Car, Subaru XV 2019 -Best Retained Value στην κατηγορία Compact SUV, Subaru WRX 2019 -Best Retained Value στην κατηγορία Sports Car. Τα Βραβεία Edmunds αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν σε μοντέλα του 2019 την προβαλλόμενη αξία μεταπώλησής τους μετά από πέντε χρόνια χρήσης. Σκοπός των βραβείων είναι να δίνουν στους αγοραστές αντικειμενική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση ώστε να προχωρούν σε σωστές αποφάσεις αγοράς.

«Με πολλή χαρά παραλάβαμε τα Βραβεία μας για τα Impreza, Subaru XV and WRX από τον Edmunds» δήλωσε ο Thomas J. Doll, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Subaru of America, Inc. «Αυτά τα βραβεία υπογραμμίζουν τη δέσμευσή μας να παρέχουμε στους πελάτες μας οχήματα κατασκευασμένα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, αξιοπιστίας και τιμής»._Δελτίο Τύπου