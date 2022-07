Twitter εναντίον Elon Musk

Η απόφαση του Elon Musk να μην προχωρήσει στην αγορά του Twitter αποτελεί την πιο πρόσφατη ανατροπή σε μια ιστορία πολλών μηνών από την στιγμή που ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο αποφάσισε τον περασμένο Απρίλιο να αγοράσει τη δημοφιλή πλατφόρμα.

Ο Elon Musk δήλωσε ότι υπαναχώρησε, επειδή το Twitter δεν παρείχε αρκετές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των spam και ψεύτικων λογαριασμών της πλατφόρμας. Από τη μεριά του, το Twitter δηλώνει ότι σχεδιάζει να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για την επιβολή της συμφωνίας.

«Το διοικητικό συμβούλιο του Twitter έχει δεσμευτεί να κλείσει τη συναλλαγή με την τιμή και τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με τον κ. Musk και σχεδιάζει να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για την επιβολή της συμφωνίας συγχώνευσης. Είμαστε βέβαιοι ότι θα επικρατήσουμε στο Πρωτοδικείο του Ντέλαγουερ», έγραψε σε tweet ο πρόεδρος του Twitter, Bret Taylor, δίνοντας και τυπικά το πράσινο φως για μια δυνητικά παρατεταμένη δικαστική διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022