World Car Awards 2024: And the winner is…

Με πάσα επισημότητα ανακοινώθηκαν στη Ν. Υόρκη οι νικητές του 2024 στα πλαίσια του θεσμού «World Car Awards».

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του νικητή του περίοπτου τίτλου «World Car of the Year» για το 2024 ολοκληρώθηκε, με τον θεσμό «World Car Awards» να ανακοινώνει στα πλαίσια της Έκθεσης Αυτοκίνητου της Ν. Υόρκης τον τελικό νικητή, αλλά και τα μοντέλα που απέσπασαν αντίστοιχες διακρίσεις στις επιμέρους κατηγορίες του.

Από μια αρχική λίστα 70 οχημάτων απ’ όλες τις κατηγορίες, τα 100 και πλέον μέλη του θεσμού από 29 διαφορετικές χώρες – ανάμεσα τους και ο συνάδελφος Μιχάλης Γεωργιάδης από το gocar.gr – ψήφισαν αρχικά για να δημιουργήσουν μια shortlist αποτελούμενη από δέκα φιναλίστ για τo «World Car of the Year» και από πέντε για κάθε μία από τις άλλες κατηγορίες. Στη συνέχεια, αξιολόγησαν και βαθμολόγησαν τους φιναλίστ ώστε να αναδείξουν τους τρεις επικρατέστερους ανά κατηγορία.

Οι υππόψηφιοι για το 2024 ήταν:

World Car of the Year

BYD Seal / Atto 4

Kia EV9

Volvo EX30

World Luxury Car

BMW 5 Series / i5

Mercedes E-Class

Mercedes EQE SUV

World Performance Car

BMW M2

BMW XM

Hyundai Ioniq 5 N

World Electic Vehicle

BMW i5

Kia EV9

Volvo EX30

World Urban Car

BYD Dolphin

Lexus LBX

Volvo EX30

World Car Design

Ford Bronco

Ferrari Purosangue

Toyota Prius

World Car of the Year 2024 το Kia EV9

To Kia EV9 ήταν το μεγάλος φετινός νικητής κατακτώντας τον τίτλο World Car of the Year 2024. Mάλιστα, το ηλεκτρικό SUV της Kia απέσπασε μια ακόμα διάκριση, κερδίζοντας το στέμμα και στην κατηγορία World Electric Vehicle 2024. Στην 20ετή πορεία του θεσμού η διπλή αυτή νίκη ήταν η πέμπτη για την Kia.

Στην κατηγορία World Luxury Car 2024 την διάκριση απέσπασε η BMW Σειρά 5 / i5.

To ηλεκτρικό Hyundai Ioniq 5 n επικράτησε στην κατηγορία World Performance Car 2024.

Ως World Urban Car 2024 ανεδείχθη το ηλεκτρικό Vovlo EX30.

Τέλος, το στέμμα στην κατηγορία World Car Design of the Year απέσπασε το Toyota Prius.