World Car of the Year 2023: And the winner is…

To νέο EV των Κορεατών επικράτησε εμφατικά, με τριπλή μάλιστα διάκριση, στο θεσμό World Car Award για την ανάδειξη του World Car of the Year 2023.

Ο θεσμός του World Car Awards ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα για την ανάδειξη του World Car of the Year για το 2023 κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης (NYIAS).

Στα πλαίσια της ως άνω εκδήλωσης, το ηλεκτρικό Hyundai Ioniq 6 που οδηγήσαμε πρόσφατα κατάφερε να κερδίσει όχι μόνο τον τίτλο του World Car of the Year αλλά συνάμα και εκείνους του World Electric Vehicle και World Car Design of the Year.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που λαμβάνουμε αυτή τη εξαιρετική διάκριση δύο συνεχόμενα χρόνια, η οποία αναγνωρίζει τις αδιάκοπες προσπάθειες όλων στην Hyundai Motor Company να φέρουν στην αγορά ηλεκτρικά ηλεκτρικά όπως το Ioniq 6» δήλωσε ο Jaehoon Chang, President και CEO της Hyundai Motor Company. «Αυτή η διάκριση ενισχύει τη δέσμευσή μας να είμαστε παγκόσμιος ηγέτης της ηλεκτροκίνησης οχημάτων και θα βοηθήσει στην ενθάρρυνση των προσπαθειών μας ως παρόχου έξυπνων λύσεων κινητικότητας».

Το Ioniq 6, το δεύτερο μοντέλο της οικογένειας Ioniq της Hyundai, βασίζεται στην πλατφόρμα Electric-Global Modular Platform (E-GMP) για να προσφέρει φόρτιση από 10 έως 80% σε μόλις 18 λεπτά σε συνδυασμό με κύκλωμα 800V.

Με εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας (0,21), το Ioniq 6 είναι ένα από τα πιο αεροδυναμικά και ενεργειακά αποδοτικά ηλεκτρικά οχήματα της αγοράς με αυτονομία που φτάνει τα 614 χλμ. Στα καινοτόμα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L), συστήματα υποβοήθησης οδηγού καθώς και η προηγμένη συνδεσιμότητα με ενημερώσεις λογισμικού over-the-air (OTA).

Φέτος, η κριτική επιτροπή των World Car Awards ανακήρυξε επίσης τον SangYup Lee ως World Car Person of the Year 2023.

Οι υπόλοιποι τίτλοι του World Car Awards

Στις κατηγορίες World Lucury Car το στέμμα πήγε στο επίσης ηλεκτρικό Lucid Air, ενώ στην World Performance Car νικητής ήταν ένα ακόμα EV του Hyundai Motor Group – και εν προκειμένω το Kia EV6 GT.

Τέλος, στην κατηγορία World Urban Car το τρόπαιο για το 2023 πήγε στo Citroen C3.