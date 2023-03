50 χρόνια από το θρυλικό «Dark Side of the Moon» των Pink Floyd

Οι διαχρονικοί πλέον στίχοι αυτού του album των Pink Floyd μας προβληματίζουν σχετικά με την απληστία, το πέρασμα του χρόνου, τον θάνατο και την ψυχική υγεία.

Από όλες τις διαφωνίες που είχαν μεταξύ τους ο Roger Waters και ο David Gilmour κατά τη διάρκεια της μακράς και πολυτάραχης σχέσης τους, αυτή που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του «The Dark Side of the Moon» πρέπει να ήταν από τις πιο ήπιες. Σύμφωνα με την Ισπανική εφημερίδα, El Pais, ήταν, όμως, η πρώτη τους διαμάχη και, ως ένα βαθμό, έδωσε το έναυσμα για όλες τις διαφωνίες που ακολούθησαν. Ο Nick Mason, ο ντράμερ του βρετανικού συγκροτήματος, το εξηγεί ως εξής στο βιβλίο του «Inside Pink Floyd»: «Αυτά ήταν τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια για θεμελιώδεις διαφωνίες μέσα στο γκρουπ. Τα όρια χαράσσονταν ως προς το τι ήταν και τι δεν ήταν αποδεκτό, αδιακρίτως και ακούσια, αλλά χαράσσονταν».



Ο Waters ήθελε έναν στεγνό ήχο, αυτόν που αργότερα επέβαλε στο «The Wall», και ο Gilmour προτιμούσε κάτι πιο μεγαλειώδες. Προφανώς, το όραμα του Gilmour κέρδισε, ένα βραβείο παρηγοριάς σε ένα άλμπουμ του οποίου η ιδέα και οι στίχοι ήταν έργο του Waters. Στη συνέχεια, ο Waters δεν ήθελε πλέον κανέναν να αμφισβητεί την αυταρχική ηγεσία του στην τετραμελή μπάντα.

