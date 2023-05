Αυτές οι δουλειές δεν απειλούνται από την τεχνητή νοημοσύνη

Υπάρχουν ακόμη πράγματα τα οποία η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ικανή να αντικαταστήσει.

Μια έκθεση της Goldman Sachs του Μαρτίου του 2023 εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να κάνει το ένα τέταρτο όλων των εργασιών που σήμερα κάνουν οι άνθρωποι.

Από την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης, υπήρχαν προβληματισμοί και ανησυχίες ότι οι νέες μηχανές θα σφετερίζονταν τις ανθρώπινες θέσεις εργασίας. Ωστόσο επικράτησε το ανθρώπινο στοιχείο. Τώρα όμως, λένε ορισμένοι ειδικοί, με την τεχνητή νοημοσύνη στον ορίζοντα, οι ίδιες ανησυχίες επιστρέφουν και επιπλέον ενισχύονται, καθώς τα ρομπότ έρχονται πραγματικά για κάποιες δουλειές.

Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ, σημειώνει περαιτέρω η έκθεση, 300 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να χαθούν από την αυτοματοποίηση. Και αυτό θα μπορούσε να είναι τρομερό, λέει ο Μάρτιν Φορντ, συγγραφέας του βιβλίου Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything.

