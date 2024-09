MotoGP – Aragon: Νίκη-περίπατος για τον Marc Marquez

Χρειάστηκε να περάσουν 1.043 μέρες προκειμένου ο Marc Marquez να ανέβει ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου σε GP.

Η εκκίνηση του GP στην Αραγονία, δωδέκατου γύρου στο φετινό MotoGP, δεν επεφύλαξε εκπλήξεις, με τον Marc Marquez να στρίβει πρώτος, όπως και χθες, εκμεταλλευόμενος ιδανικά την εμφατική pole position που απέσπασε το Σάββατο. Πίσω του, ακολούθησαν Pedro Acosta, Jorge Martin και Alex Marquez. Και πάλι, όπως και στο χθεσινό sprint, ο Francesco Bagnaia δεν είχε καλή εκκίνηση με την GP24, «πέφτοντας» στην έβδομη θέση.

Με τον Ισπανό οκτώ φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή να ξεμακραίνει με το καλημέρα, ο Jorge Martin εξαπέλυσε την επίθεση του και πέρασε έναν γύρο μετά το σβήσιμο των κόκκινων φώτων στη δεύτερη θέση. Την ίδια ώρα, μετά και την πτώση του Miguel Oliveira, οι Alex Marquez, Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia και Brad Binder άρχισαν να πιέζουν ήδη τον τρίτο πλέον Pedro Acosta, με τον Ισπανό της Gresini Racing να καταφέρνει πρώτος να περάσει κατακτώντας προσωρινά την τρίτη θέση του βάθρου.

Δεκαπέντε γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Franco Morbidelli υπέπεσε σε ένα μικρό οδικό λάθος στα φρένα και από πέμπτος «έπεσε» όγδοος. Έτσι, πίσω από τους Marc Marquez, Jorge Martin, Alex Marquez και Pedro Acosta προβιβάστηκαν δίχως μάχη κατά μια θέση οι Francesco Bagnaia και Brad Binder.

Η επόμενη αλλαγή ανάμεσα στους πρωτοπόρους ήρθε δώδεκα γύρους πριν το τέλος, με τον Francesco Bagnaia να περνά το «εμπόδιο» του Pedro Acosta για την τέταρτη θέση. Έκτοτε, ο Ιταλός δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής ξεκίνησε να… κυνηγά τον τρίτο Alex Marquez.

💨 @PeccoBagnaia is closed in on @37_pedroacosta massively on the previous lap! And he’s got him now! The Champ up to 4th! 📈#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/NJnCLsxJuC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 1, 2024

Στα τελευταία στάδια του GP, και με τον Marc Marquez να έχει ανοίξει τη διαφορά του σε πάνω από 4 δλ. από τον εύκολα δεύτερο Jorge Martin, το ενδιαφέρον όλων μοιραία επικεντρώθηκε ακριβώς σε αυτό: στο «κυνήγι» του Francesco Bagnaia για την τρίτη θέση του βάθρου. Ωστόσο, η μεγάλη ανατροπή εδώ ήρθε πέντε γύρους πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, όταν ο Francesco Bagnaia, όντας ταχύτερος, πέρασε τον Alex Marquez μετά το λάθος του τελευταίου στα φρένα. Όμως, στην προσπάθειά του να απαντήσει, ο Ισπανός χτύπησε με το πίσω μέρος της μοτοσικλέτας του εκείνη του Ιταλού που προπορευόταν ξεκάθαρα πριν την επόμενη στροφή, με αποτέλεσμα και οι δύο να εγκαταλείψουν στην ατμοπαγίδα.

Και κάπως έτσι, ο Marc Marquez πήρε εύκολα τη νίκη –την πρώτη του σε GP ύστερα από εκείνη στο Misano το 2021, πριν από 1.043 μέρες– εμπρός από τους Jorge Martin και Pedro Acosta. Τέταρτος ολοκλήρωσε ο Brad Binder, πέμπτος ο «αθόρυβος» Enea Bastianini και έκτος ο Franco Morbidelli. Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Jack Miller και Alex Rins.

Στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Αναβατών ο Jorge Martin ξεμακραίνει πλέον με 299 βαθμούς, έναντι 276 για τον Francesco Bagnaia. Τρίτος με 229 βρίσκεται ο Marc Marquez και τέταρτος ο Enea Bastianini με 227 βαθμούς.

Ο επόμενος αγώνας είναι σε μια εβδομάδα από σήμερα στο Misano της Ιταλίας.