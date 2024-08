MotoGP – Aragon: Pole position και νίκη στο sprint για τον Marc Marquez

Το αγωνιστικό τριήμερο στην Αραγονία της Ισπανίας για τον 12ο γύρο του φετινού MotoGP ξεκίνησε με τις Ελεύθερες Δοκιμές 1 και το καθιερωμένο πλέον Practice την Παρασκευή, όπου όλοι -ή σχεδόν όλοι- οι αναβάτες αντιμετώπισαν ζητήματα με την πρόσφυση «πάνω» στη νέα για το 2024 επιφάνεια της πίστας.

Στο πρώτο σκέλος, ο Marc Marquez, ο αναβάτης με τις περισσότερες νίκες στο MotoGP στο συγκεκριμένο τερέν, γρήγορα έδειξε τα δόντια του, σημειώνοντας τον πρώτο χρόνο. Ο Francesco Bagnaia δυσκολεύτηκε αρκετά, περιοριζόμενος στην 21η θέση, με τον ομόσταβλό του Enea Bastianini σε αντίθεση να μπαίνει στην 10άδα. Δεύτερος ήταν ο Jorge Martin και τρίτος ο Pedro Acosta, ενώ μία ακόμα μοτοσικλέτα της KTM, εκείνη του Brad Binder, κατέλαβε τη θέση 4, εμπρός από τον Fabio di Giannantontio που επανήλθε στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό και τη απουσία του από το προηγούμενο GP.

👊 @marcmarquez93 tops the session at Aragon

Στο Practice, o Marc Marquez σημείωσε ξανά τον καλύτερο χρόνο εξασφαλίζοντας έτσι την πρωτιά την Παρασκευή. Με την πίστα στρωμένη με «περισσότερο λάστιχο», βελτιώνοντας έτσι τα επίπεδα πρόσφυσης, οι Aprilia των Aleix Espargaro και Maverick Vinales κατέλαβαν τις θέσεις 2 και 3, εμπρός από τους Jorge Martin και Alex Marquez. Κατακτώντας το πολυπόθητη εισιτήριο για την απευθείας πρόκριση στο Q2, τις επόμενες πέντε θέσεις απέσπασαν στο Practice οι Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Johann Zarco, Raul Fernandez και Miguel Oliveira.

And great work from Aprilia to get all four of their bikes into the top 10! 👏 #AragonGP 🏁 pic.twitter.com/deNPbUkZjV

The 93 paints a clear picture as the pressure turns up a notch tomorrow ⚠️

Σήμερα Σάββατο, ο Marc Marquez συνέχισε να κυριαρχεί και να κάνει τη διαφορά σε μια από τις αγαπημένες του πίστες σημειώνοντας όχι μόνο τον καλύτερο χρόνο στις Ελεύθερες Δοκιμές 2 αλλά και τον ταχύτερο στη μάχη της pole position – και μάλιστα με διαφορά 0,8 δλ. από τον δεύτερο. Έτσι, ο Ισπανός ξεκινά το sprint των 11 γύρων και το αυριανό GP από την προνομιούχα θέση 1, έχοντας δίπλα του στην πρώτη γραμμή της σχάρας εκκίνησης τόσο τον Pedro Acosta, που λίγο νωρίτερα πήρε εμφατικά την πρόκριση για το Q2, όσο και τον Francesco Bagnaia. Ο Jorge Martin περιόρισε τις απώλειες μετά την πτώση που είχε στις Κατατακτήριες 2 στην πρώτη του προσπάθεια, σημειώνοντας τον τέταρτο χρόνο, μπροστά από τους Alex Marquez και Franco Morbidelli. Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Brad Binder, Miguel Oliveira, Raul Fernandez και Johann Zarco.

This place is @marcmarquez93 territory and he’s just reminded everyone why 🤝 #AragonGP 🏁 pic.twitter.com/phghQYvt00

On pole by 8 tenths of a second! 🤯

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης έσβησαν με τον Marc Marquez να διατηρεί εύκολα την πρωτιά μετά την πρώτη στορφή, εμπρός από τον Jorge Martin και τον Pedro Acosta. Πέμπτος «έπεσε» ο Francesco Bagnaia, πίσω από τον Alex Marquez.

@PeccoBagnaia sideways off the line, the Champ drops like a stone and @AleixEspargaro is down in the background! 😮 #AragonGP 🏁 | #TissotSprint pic.twitter.com/Xz6Y9WaDpd

🏃‍♂️ LIGHTS OUT IN MOTORLAND 🏃‍♂️

Ενόσω ο Marc Marquez, στο τέλος του τρίτου κιόλας γύρου, είχε ανοίξει την διαφορά του από τον Jorge Martin σχεδόν στο 1 δλ., ο Francesco Bagnaia πέρασε τον Alex Marquez. Ωστόσο, ένα μικρό οδηγικό λάθος στα φρένα της Τ5 «έριξε» τον Ιταλό στην έκτη θέση, πίσω από τον Miguel Oliveira και εμπρός από τον Brad Binder που άρχισε και αυτός με τη σειρά του να πιέζει.

Χωρίς να αλλάζει τίποτα στην κορυφή, ο Francesco Bagnaia έχασε μία ακόμα θέση από τον νοτιοαφρικανό της KTM, υπό το βλέμμα του Fabio Quartararo, ο οποίος ξεκίνησε τον αγώνα μόλις από τον 17η θέση. Τα πράγματα χειροτέρεψαν έτι περαιτέρω για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2023, ο οποίος έχασε και πάλι στην Τ12 ακόμα μία θέση -αυτή τη φορά από τον ομόσταβλό του Enea Bastianini– και στον τελευταίο γύρο του sprint μία ακόμα, από τον Fabio Quartararo.

Στην κορυφή, ο Marc Marquez… ταξίδεψε ανενόχλητος για τη νίκη, εμπρός από τους Jorge Martin και Pedro Acosta. Ακολούθησαν οι Alex Marquez, Miguel Oliveira, Brad Binder, Enea Bastianini και Fabio Quartararo. Πίσω από τον 9ο πλέον Francesco Bagnaia τερμάτισε ο Marco Bezzecchi.

Στην κούρσα του Πρωταθλήματος Αναβατών, ο Jorge Martin περνά ξανά στην κορυφή, έχοντας πλέον διαφορά 3 βαθμών από τον Francesco Bagnaia.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του αυριανού GP στην Αραγονία σβήνουν στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

It may be just a #TissotSprint and there’s a bigger job to do tomorrow 👀

But @marcmarquez93 finally has that winning feeling back! 🥇#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/nYaXfA9HDS

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 31, 2024