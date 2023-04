MotoGP – Αργεντινή: Pole για τον Alex Marquez, νίκη στο Sprint για τον Brad Binder

Με έξυπνη επιλογή ελαστικών ο Alex Marquez απέσπασε στην Αργεντινή την πρώτη pole position στην καριέρα του στο MotoGP, με τον εκπληκτικό σήμερα Brad Binder να παίρνει με τη σειρά του μια σπουδαία νίκη στο Sprint που ολοκληρώθηκε πριν λίγο.

Το αγωνιστικό τριήμερο στο Termas de Rio Hondo της Αργεντινής, δεύτερο γύρο για το MotoGP του 2023, ξεκίνησε χθες σε μια πίστα στην οποία τα χαμηλά επίπεδα πρόσφυσης προβλημάτισαν αρκετούς από τους αναβάτες τόσο στο Practice 1 όσο και στην… επανάληψη λίγες ώρες αργότερα.

Σε επίπεδο απόδοσης, οι Aprilia των Aleix Espargaro και Maverick Vinales έλαμψαν, καταλαμβάνοντας μάλλον εύκολα τις δύο πρώτες θέσεις στον πίνακα των αποτελεσμάτων, ενώ υψηλές επιδόσεις επέδειξαν και οι δύο αναβάτες της Mooney VR46 Racing Team, με τις Ducati GP22 των Marco Bezzecchi και Luca Marini να ακολουθούν σε χρόνους τις δύο RS-GP.

Τρεις ακόμα Ducati… τελευταίας κοπής (βλ. GP23) ακολούθησαν, με τον Johann Zarco να παίρνει το προβάδισμα από τον εμπύρετο χθες Francesco Bagnaia και τον ομόσταβλό του στην Prima Pramac, Jorge Martin. Την 10άδα, και κατ’ επέκταση την απευθείας πρόκριση στο Q2, συμπλήρωσαν και πήραν οι Takaaki Nakagami, Franco Morbidelli και Alex Rins, ενώ εμφανώς απογοητευμένος και προβληματισμένος από τον 14o χρόνο που σημείωσε ήταν ο Fabio Quartararo.

MotoGP: Στις Κατατακτήριες 1 και 2

Το σκηνικό σήμερα ήταν αρκετά διαφορετικό, με την βροχή να επισκέπτεται την πίστα επηρεάζοντας αρνητικά τους χρόνους των μοτοσικλετών τόσο στο πρωινό Free Practice, όσο και στις Κατατακτήριες 1 και 2. Από το πρώτο σκέλος τους, την πρόκριση στο βρεγμένο πήρε ο Alex Marquez και o Fabio Quartararo.

Στο Q2 το ενδιαφέρον κορυφώθηκε. Και ενώ στην πρώτη τους προσπάθεια όλοι οι αναβάτες επέλεξαν τη μεσαία βρόχινη γόμα της Michelin, στη δεύτερη έξοδο από τα pit και με την πίστα να παραμένει ακόμα υγρή, οι Alex Marquez, Marco Bezzecchi και Francesco Bagnaia πήραν το ρίσκο τοποθετώντας στις τρεις Ducati τους σλικ ελαστικά. Και όπως απεδείχθη το ρίσκο αυτό απέδωσε τα μέγιστα, με τον Ισπανό να αποσπά την πρώτη pole position στην καριέρα του στο MotoGP, εμπρός από τους δύο Ιταλούς.

Στη δεύτερη σειρά της σχάρας εκκίνησης συναντάμε τον πολύ καλό και σήμερα Franco Morbidelli, τoν Maverick Vinales και τον Johann Zarco. Την 10άδα συμπλήρωσαν o Luca Marini, o Jorge Martin, ο Aleix Espargaro και ο Fabio Quartararo.

As WILD as it gets 🔥 Two golden opportunities await @alexmarquez73 after his maiden #MotoGP pole this weekend! Up next 🔜 the #TissotSprint #ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/E0hzU2GhUm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 1, 2023

MotoGP: Η μάχη στο Sprint

Στο Sprint των 12 γύρων ο Alex Marquez κράτησε την πρώτη θέση με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων, εμπρός από τον Franco Morbidelli και τoν Luca Marini. Εντυπωσιακή εκκίνηση με… άλμα 12 θέσεων για τον Brad Binder, που βρέθηκε εμπρός από τους Aleix Espargaro και Marco Bezzecchi.

Πριν όμως την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, ο Franco Morbidelli πέρασε πρώτος, ενώ ο εξαιρετικός σε απόδοση και ταχύτητα Νοτιαφρικανός αναβάτης της Red Bull KTM ανέβηκε δεύτερος. Πίσω από τον τέταρτο, πλέον, Alex Marquez ήταν ο Francesco Bagnaia.

Στον επόμενο κιόλας γύρο, μία ακόμα αλλαγή φρουράς στην κορυφή, με τον Brad Binder να παίρνει τα ηνία από Ιταλο-Βραζιλιάνο της Yamaha που είχε σταθερά στην ουρά της Μ1 τον απειλητικό Luca Marini. Πιο πίσω, φτάνοντας πλέον στα μισά του Sprint, Bezzecchi, Bagnaia και Alex Marquez έδιναν μια σπουδαία μάχη, κυριολεκτικά σώμα με σώμα, εμπρός από τις δύο Aprilia.

Τρεις γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας, οι Marini και Bezzecchi πέρασαν τον Franco Morbidelli ενόσω ο Brad Binder όδευε ακάθεκτος για μια σπουδαία νίκη.

Στην εσωτερική κόντρα για τις θέσεις 2 και 3 του βάθρου ανάμεσα στους δύο αναβάτες της Mooney VR46 Racing Team, νικητής ανεδείχθη τελικά ο Marco Bezzecchi.

Πίσω από τον 4ο τελικά Franco Morbidelli ολοκλήρωσε ο Alex Marquez, εμπρός από τους Francesco Bagnaia, τον Maverick Vinales, Jorge Martin, Fabio Quartararo και Jack Miller.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του αυριανού αγώνα σβήνουν στο Termas de Rio Hondο στις 20:00 ώρα Ελλάδας.