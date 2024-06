MotoGP – Assen: Ο Francesco Bagnaia «ξαναχτυπά»

Ο Francesco Bagnaia έδειξε και σήμερα την ανωτερότητά του στο Assen της Ολλανδίας.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του GP στο Assen της Ολλανδίας έσβησαν πριν λίγο με τον Francesco Bagnaia να διατηρεί τα ηνία από την pole position αμέσως μετά την Τ1, εμπρός από τον Maverick Vinales και τον Jorge Martin, ο οποίος εκκίνησε σήμερα από την πέμπτη, αντί την δεύτερη, θέση στη σχάρα εκκίνησης μετά την ποινή τριών θέσεων στο grid που δέχθηκε χθες αργά το απόγευμα.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου κιόλας γύρου, ο Ισπανός της Prima Pramac Racing και επικεφαλής του Πρωταθλήματος Aναβατών δεν άφησε να περάσει ο χρόνος, ανεβαίνοντας αυτός δεύτερος. Τον Ισπανό της Aprilia πέρασε αμέσως μετά και ο Marc Marquez. Πιο πίσω ακολουθούσαν ο Pedro Acosta και ο Fabio di Giannantonio, με τον Ιταλό της Pertamina Enduro VR46 Racing Team να τα… δίνει όλα και να περνά στη συνέχεια όχι μόνο τον Ισπανό της Gas Gas Tech3 αλλά με καταιγιστικό ρυθμό και τον Maverick Vinales φτάνοντας έτσι στην ουρά της μοτοσικλέτας του Marc Marquez.

Εν τω μεταξύ, στο 1-2 στην κορυφή του GP oι Francesco Bagnaia και Jorge Martin είχαν απομακρυνθεί από το υπόλοιπο γκρουπ αναβατών, στο οποίο 20 γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας ηγείτο ο ταχύς και σήμερα… Fabio di Giannantonio.

Από το σημείο αυτό του αγώνα και μετά, τα πράγματα σταθεροποιήθηκαν, με τον Francesco Bagnaia να διατηρεί σταθερό προβάδισμα της τάξης των 1,5-2,0 δλ. από τον Jorge Martin και τον Fabio di Giannantonio να «οδηγεί» τους Marc Marquez, Maverick Vinales και Enea Bastianini, που εν τω μεταξύ πέρασε τον βραδυπορούντα Pedro Acosta.

Οκτώ γύρους πριν το τέλος, ένα μικρό λάθος της γραμμής του Fabio di Giannantonio ανακάτεψε για τα καλά την τράπουλα στη διεκδίκηση της τρίτης θέσης του βάθρου, με τον Maverick Vinales να την εκμεταλλεύεται ιδανικά περνώντας αυτός στην κορυφή του εν λόγω γκρουπ αναβατών, εμπρός από τον Enea Bastianini – που παραδοσιακά έχει εξαιρετικό ρυθμό στα τελευταία στάδια του αγώνα – και τον Marc Marquez.

Γρήγορα ο Ιταλός της Ducati Lenovo Team άρχισε να πιέζει τον Maverick Vinales, τον οποίο και πέρασε τέσσερις γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας.

Και κάπως ολοκληρώθηκε το 11ο κατά σειρά GP της χρονιάς στο MotoGP, με τον Francesco Bagnaia να παίρνει και σήμερα την νίκη (σ.σ.: την τρίτη συνεχόμενη στο Assen) εμπρός από τους Jorge Martin και Enea Bastianini.

Πίσω από τους τρεις αυτούς αναβάτες ολοκλήρωσαν ο Marc Marquez, που έκανε στο νήμα την επίθεσή του, ο Fabio di Giannantonio, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την τιμωρία παραχώρησης μιας θέσης του έκτου τελικά Maverick Vinales που υπερέβη τα όρια της πίστας στον τελευταίο γύρο, ο Brad Binder, ο Alex Marquez, ο Raul Fernandez και ο Franco Morbidelli. Και όλα αυτά την ώρα που ο Pedro Acosta έκανε το μοιραίο λάθος πέφτοντας -και εγκαταλείποντας άδοξα- στον τελευταίο γύρο.

Update: O Marc Marquez χάνει την τέταρτη θέση

Έτσι, στο Πρωτάθλημα Αναβατών ο Jorge Martin έχει τώρα 200 βαθμούς, ο Francesco Bagnaia 190 βαθμούς, ο Marc Marquez 142 βαθμούς και ο Enea Bastianini 136 βαθμούς.

Ο επόμενος αγώνας είναι σε μια εβδομάδα στο Sachsenring της Γερμανίας.