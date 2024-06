MotoGP – Assen: Pole position και νίκη στο sprint για την Francesco Bagnaia

Κανείς δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Francesco Bagnaia τόσο στις κατακτήριες όσο και στον αγώνα sprint στο Assen, στα πλαίσια του όγδοου κατά σειρά γύρου του MotoGP για το 2024.

Το αγωνιστικό τριήμερο στο Assen, όγδοο κατά σειρά γύρο του MotoGP για το 2024, ξεκίνησε χθες στην ηλιόλουστη ολλανδική πίστα-θρύλο του θεσμού εν μέσω σημαντικών ειδήσεων. Με κυριότερη την απόφαση της Prima Pramac Racing να μεταπηδήσει για τα επόμενα επτά χρόνια στο στρατόπεδο της Yamaha, αντί να παραμείνει σε εκείνο της Ducati με την οποία αγωνίζεται από το 2005.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, στις Ελεύθερες Δοκιμές 1 και στο καθιερωμένο πλέον Practice, o Francesco Bagnaia δεν είχε αντίπαλο, παρά την σθεναρή αντίσταση που προέβαλε ο Marc Marquez – και από τους υπόλοιπους αναβάτες ο Maverick Vinales από τη σέλα της εργοστασιακής μοτοσικλέτας της Aprilia.

Perfect @PeccoBagnaia on Friday in Assen! ✌️ That’s a free-practice clean sweep for the reigning World Champion as the Aprilias follow 👀#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/KJCTLElWht — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 28, 2024

Ίδια ήταν η εικόνα και σήμερα το πρωί, στις Ελεύθερες Δοκιμές 2, με τους Francesco Bagnaia και Maverick Vinales να δίνουν τον ρυθμό.

FP2 is in the books! ✅@PeccoBagnaia takes top honours ahead of Maverick and @37_pedroacosta 🏁 Keep your eyes peeled ahead of Q1 👀#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/pnp9mSoPNC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 29, 2024

Στις κρίσιμες Κατατακτήριες 1 που ακολούθησαν το εισιτήριο για το Q2 πήραν ο Pedro Acosta, παρά την πτώση του, και ο Fabio di Giannantonio, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα φορέσει το 2025 τα μπλε χρώματα της Yamaha.

Στις Κατατακτήριες 2, οι οποίες ορίζουν τη σειρά εκκίνησης του αγώνα sprint του Σαββάτου και του GP της Κυριακής για τους δώδεκα πρώτους αναβάτες, o Francesco Bagnaia πήρε εμφατικά την pole position (την πρώτη του για το 2024) με νέο ρεκόρ πίστας, εμπρός από τον Jorge Martin και τον Maverick Vinales.

The World Champ delivers! 😎@PeccoBagnaia takes his first pole position of the season after smashing Assen’s all-time lap record! 🔥#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/9SURmxfB9k — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 29, 2024

Την δεύτερη γραμμή κατέλαβαν ο Alex Marquez, ο Aleix Espargaro και ο Fabio di Giannantonio, την τρίτη οι Marc Marquez, Franco Morbidelli και Brad Binder και την τέταρτη οι Pedro Acosta, Enea Bastianini και Raul Fernandez.

🤩 @PeccoBagnaia makes a strong statement in qualifying!@88jorgemartin and Viñales will join him on the front row as @marcmarquez93 will launch from 7th 💥#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/OO1xQa5A7J — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 29, 2024

MotoGP: Ο αγώνας sprint

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του αγώνα sprint των 13 γύρων έσβησαν στο Assen με τους Francesco Bagnaia και Jorge Martin να διατηρούν το 1-2 και τους Alex Marquez και Maverick Vinales να ακολουθούν. Πέμπτος πλασαρίστηκε ο Marc Marquez, ο οποίος όμως, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου έχασε τον έλεγχο της GP23 της Gresini Racing στην Τ2 εγκαταλείποντας τον αγώνα.

Με τις δύο Ducati των πρωτοπόρων στην κούρσα του Πρωταθλήματος Οδηγών στην κορυφή να έχουν ήδη ξεμακρύνει, ο Maverick Vinales πέρασε τρίτος, με τον Brad Binder στη συνέχεια να αρχίζει να πιέζει τον τέταρτο πλέον Alex Marquez.

Πίσω τους, αυτός που έδειχνε να έχει τον ταχύτερο ρυθμό ήταν ο Enea Bastianini, ο οποίος πέρασε τον νοτιοαφρικανό της KTM αλλά και τον Alex Marquez, ανεβαίνοντας έτσι στην τέταρτη θέση.

Εν τω μεταξύ, στην κορυφή της κούρσας ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής, ακολουθώντας έναν πολύ γρήγορο και αλάνθαστο ρυθμό, άνοιξε τη διαφορά από τον Jorge Martin στα επίπεδα των 1,5 δλ., την ώρα που ο Maverick Vinales έδειχνε συμβιβασμένος με τον τρίτη θέση.

Το πέσιμο της καρό σημαίας βρήκε νικητή τον Francesco Bagnaia, τον Jorge Martin δεύτερο και τον Maverick Vinales τρίτο. Πίσω τους ολοκλήρωσαν οι Enea Bastianini και ο εντυπωσιακός στα τελευταία στάδια του sprint, Fabio di Giannantonio.

Ακόμα πιο πίσω, ο Brad Binder και o Alex Marquez (σ.σ.: ο οποίος δεν εξέτισε την ποινή long lap που δέχτηκε στους δύο τελευταίους γύρους), ενώ τη 10άδα μετά την πτώση του Aleix Espargaro στον τελευταίο γύρο συμπλήρωσαν οι Fabio Quartararo, Franco Morbidelli και Pedro Acosta.

That was a fast one 😱 A massive last-lap blow for @AleixEspargaro, who thankfully got back up 💥#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/DpMmZ5desf — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 29, 2024

Στην βαθμολογία ο Jorge Martin εξακολουθεί να ηγείται της κούρσας, με 180 βαθμούς, έναντι 165 βαθμών του Francesco Bagnaia. Παρά την πτώση του, ο Marc Marquez παραμένει τρίτος, με 136 βαθμούς, ενώ τέταρτος είναι ο Enea Bastianini, με 120 βαθμούς.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του GP σβήνουν αύριο στις 15:00 ώρα Ελλάδας.