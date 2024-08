MotoGP – Αυστρία: Ο Francesco Bagnaia παίρνει εμφατικά τη νίκη και στο GP

Με τον καιρό να κάνει τελικά το χατίρι σε ομάδες και αναβάτες, τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του Αυστριακού GP έσβησαν με τους Jorge Martin και Francesco Bagnaia να κάνουν το 1-2 ενόσω ο Marc Marquez «έπεφτε» στην 14η θέση μετά το λάθος του στα φρένα της στροφής 1 και την μικρή επαφή του με τον Franco Morbidelli. Τρίτος πλασαρίστηκε έτσι ο Enea Bastianini.

Another look at @marcmarquez93 ‘s disastrous start 🔎 #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/lDrJ9EmuD1

Σύντομα όμως ο… αποφασισμένος Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2022 και του 2023 εξαπέλυσε την επίθεσή του στον Jorge Martin οδηγώντας αυτός την κούρσα. Πιο πίσω και από τον τρίτο Enea Bastianini, ακολουθούσαν σε απόσταση άνω των 3 δλ. οι δύο KTM των Jack Miller και Brad Binder.

Με τις τρεις Ducati στο 1-2-3 και τον Brad Binder να περνά τον ομόσταβλό του, ο Marc Marquez άρχισε να αναρριχάται με εντυπωσιακό ρυθμό περνώντας μεταξύ άλλων και τις δύο εργοστασιακές Aprilia και ανεβαίνοντας 20 γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας στην έβδομη θέση. Και εν συνεχεία, δεκαπέντε γύρους πριν το τέλος, στην έκτη, πίσω από τον Marco Bezzecchi, μετά και την άδοξη πτώση από μπροστινό και τη συνεπακόλουθη εγκατάλειψη του Jack Miller.

Εν τω μεταξύ, στην κορυφή, οι Francesco Bagnaia και Jorge Martin είχαν καταφέρει να απομακρυνθούν αισθητά από τον Enea Bastianini.

Πιο πίσω, ο Marc Marquez συνέχισε να ανεβαίνει, περνώντας τον Marco Bazzecchi για την πέμπτη θέση, βάζοντας εν συνεχεία πλώρη για τον Brad Binder. Τον οποίο και πέρασε εύκολα, έντεκα γύρους πριν το τέλος, κάνοντας έτσι το 1-2-3-4 για την Ducati.

Into 5th! @marcmarquez93 makes it stick on Bez ✅

And there will be no further action on the contact with @FrankyMorbido12 at the start ❌#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/QwPFoXXjFw

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 18, 2024