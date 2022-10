MotoGP – GP Αυστραλίας: Νίκη για τον Rins, προβάδισμα τίτλου για τον Bagnaia

Ο καιρός έκανε το χατίρι των αναβατών και σήμερα στο Phillip Island, τον 18ο αγώνα της φετινής χρονιάς στο MotoGP, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στην Αυστραλία, σε μια από τις καλύτερες πίστες του αγωνιστικού ημερολογίου.

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων στη σχάρα εκκίνησης, ο Jorge Martin διατήρησε τα πρωτιά εμπρός από τον Marc Marquez και τον Francesco Bagnaia που είχε πίσω του τους Aleix Espargaro και Fabio Quartararo. Εντυπωσιακός ήταν ο Luca Marini, που πλασαρίστηκε έκτος. Ωστόσο, ο Jack Miller, με έναν πολύ καλό ρυθμό, κατάφερε να αναρριχηθεί πέμπτος, πριν το πέρας του δεύτερου γύρου, προσπερνώντας τον περσινό Παγκόσμιο Πρωταθλητή αλλά και αμέσως μετά τον Aleix Espargaro.

Στον τρίτο γύρο όμως ο Fabio Quartararo έκανε ένα λάθος στα φρένα της στροφής 4, με αποτέλεσμα να χάσει το ρυθμό του και να πέσει στην 22η θέση.

Πιο πίσω, ανάλογα καλό ρυθμό με τον Αυστραλό της Ducati είχε και ο Alex Rins με την Suzuki, που γρήγορα πλάσαρε την GSX-RR πίσω από τις δύο GP22 της Ducati Lenovo Team. Μάλιστα, στον έβδομο γύρο, ο Ισπανός κατάφερε να τις περάσει, με αποτέλεσμα να βρεθεί τρίτος, πίσω από τους Jorge Martin και Marc Marquez που διατηρούσαν στην κορυφή έναν μάλλον συντηρητικό ρυθμό.

Πιο πίσω, οι εναλλαγές συνεχίζονταν. Αλλά και τα απρόοπτα, με τον Alex Marquez να εμβολίζει τον Jack Miller, κίνηση που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση και εγκατάλειψη και των δύο αναβατών.

💥 @alexmarquez73 TAKES OUT @jackmilleraus! 💥

Have a look at the TREMENDOUS clash that has left the Aussie out of his home GP! 💔 #AustralianGP 🇦🇺 | 🎥https://t.co/1CDGCKewtu https://t.co/PVvuC1EhjB

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 16, 2022