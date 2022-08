MotoGP – GP Αυστρίας: Pole position από τον Enea Bastianini

O Enea Bastianini πήρε την πρώτη του pole position στο MotoGP, με τις Ducati να κάνουν το 1-2-3-4.

Το αγωνιστικό τριήμερο στο Red Bull Ring της Αυστρίας εν όψει του 13oυ φετινού αγώνα στο MotoGP ξεκίνησε χθες, με τη βροχή να κάνει την εμφάνισή της νωρίς το πρωί. Ωστόσο, τα πράγματα βελτιώθηκαν γρήγορα, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα όλοι οι αναβάτες, μαζί με τις ομάδες τους, να επικεντρωθούν τόσο για το υπόλοιπο της Παρασκευής όσο και σήμερα στις Ελεύθερες Δοκιμές 3 και 4, στο «στήσιμο» των μοτοσικλετών τους – αλλά και στην αξιολόγηση των ελαστικών της Michelin.

Στις Κατατακτήριες 1 που ολοκληρώθηκαν προ ολίγου, ο Aleix Espargaro, ο οποίος δυσκολεύτηκε να βρει τα πατήματά του στο νέο εσάκι της αυστριακής πίστας, έγραψε τον καλύτερο χρόνο παίρνοντας το πολυπόθητο εισιτήριο για το Q2, μαζί με τον Fabio di Giannantonio με την Ducati GP21 της Gresini.

Στις Κατατακτήριες 2, που παραδοσιακά ορίζουν τη σειρά εκκίνησης των 12 πρώτων αναβατών στη σχάρα εκκίνησης του αγώνα, o Jack Miller με την Ducati GP22 πήρε τα ηνία από τους Enea Bastianini και Johann Zarco, αμφότεροι με Ducati, στην πρώτη έξοδο των αναβατών από τα pit. Πιο πίσω ακολούθησαν ο Joan Mir, o Aleix Espargaro και ο περσινός παγκόσμιος Πρωταθλητής, Fabio Quartararo.

Ωστόσο, ο Enea Bastianini δεν είχε πει την τελευταία του λέξη, αποσπώντας εντυπωσιακά στη δεύτερη απόπειρα των αναβατών την πρώτη του pole position στο MotoGP εμπρός από τον Francesco Bagmaia. Την πρώτη σειρά στη σχάρα εκκίνησης συμπλήρωσε ο ομόσταβλός του στην Ducati Lenovo Team, Jack Miller.

That’ll do nicely for @PeccoBagnaia! 💪 2nd on the grid and crucially he’s ahead of his title rivals! ⚠️#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/tfwLO9Re8m — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 20, 2022

O Jorge Martin, που διεκδικεί μια θέση στην εργοστασιακή ομάδα της Ducati για το 2023 μαζί με τον σημερινό pole man, θα ξεκινήσει τέταρτος αύριο, έχοντας δίπλα του τον Fabio Quartararo με Yamaha και τον Johann Zarco, με μια ακόμα Ducati.

Την 10άδα συμπληρώνουν οι Mavarick Vinales με Aprilia, ο Joan Mir με Suzuki, ο Aleix Espargaro με Aprilia και Fabio di Giannantonio με Ducati.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του αυριανού αγώνα σβήνουν στις 15:00 ώρα Ελλάδας.