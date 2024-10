MotoGP – Ταϊλάνδη: Εμφατική νίκη στο βρεγμένο για τον Francesco Bagnaia

Ο Francesco Bagnaia πήρε την πολυπόθητη νίκη στο βρεγμένο Chang Internantional Circuit στο Buriram της Ταϊλάνδης μειώνοντας έτσι την διαφορά του από τον Jorge Martin στο κυνήγι του φετινού τίτλου στους 17 βαθμούς.

Στο βρεγμένο σήμερα το πρωί Chang Internantional Circuit, o Jorge Martin κατάφερε να κάνει την καλύτερη εκκίνηση, αμέσως μετά το σβήσιμο των κόκκινων φώτων του 18ου GP της φετινής χρονιάς στο MotoGP, παίρνοντας με το καλημέρα τα ηνία του αγώνα, ενόσω ο χθεσινός νικητής του sprint Enea Bastianini έχανε πολύτιμο έδαφος. Κάτι που εκμεταλλεύτηκαν ιδανικά μετά την Τ1 οι ιδιαίτερα… προσεκτικοί Francesco Bagnaia και Marc Marquez που γρήγορα ακολούθησαν τον γρήγορο ρυθμό που όρισε ο επικεφαλής του αγώνα – και του Πρωταθλήματος Αναβατών.

Ωστόσο, με 22 γύρους να απομένουν, ο Ισπανός της Prima Pramac έκανε ένα μικρό οδηγικό λάθος, ανοίγοντας τη γραμμή του. Έτσι, «παραχώρησε» την πρωτιά στον δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή Francesco Bagnaia, ενώ το λάθος αυτό εκμεταλλεύτηκε και ο Marc Marquez, ο οποίος ανέβηκε δεύτερος.

Έως και τα μισά του GP, και με τον Jorge Martin να οδηγεί μυαλωμένα από την τρίτη πλέον θέση, ο Marc Marquez άρχισε να… μυρίζεται νίκη εξαπολύοντας συνεχείς επιθέσεις στον Francesco Bagnaia. Ωστόσο, ο Ιταλός έδειξε χαρακτήρα, απαντώντας στον Ισπανό και κρατώντας με πείσμα τη θέση 1.

Η ανατροπή στην κορυφή ήρθε λίγους γύρους μετά, όταν ο Marc Marquez έχασε το μπροστινό της GP23 και με μια πτώση έχασε κάθε ελπίδα να ανέβει στο βάθρο.

😱 @MARCMARQUEZ93 COULDN’T SAVE IT! Just as he was pressuring for the win, it oomes crashing down! 💥#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/4anUYrvFFC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 27, 2024

Ο υπόλοιπος αγώνας δεν επεφύλασσε εκπλήξεις – τουλάχιστον στην κορυφή. Ο Ιταλός της Ducati Lenovo Team κράτησε με αλάνθαστη οδήγηση την πρωτιά παίρνοντας μια πολύτιμη για τη συνέχεια νίκη, με τον Jorge Martin να μένει την ίδια στιγμή υπομονετικά πίσω του.

Ύστερα από μια εντυπωσιακή κόντρα της τελευταίας στιγμής, τρίτος τερμάτισε ο Pedro Acosta, ο οποίος πέρασε με αποφασιστικότητα τον Jack Miller, ο οποίος μάλιστα έχασε μια ακόμα θέση, στον τελευταίο μόλις γύρο, από τον πολύ καλό και σήμερα Fabio di Giannantontio, στον τελευταίο αγώνα του για το 2024.

Τις επόμενες πέντε θέσεις στη γενική κατάταξη κατέλαβαν οι Brad Binder, Maverick Vinales, Johann Zarco, Aleix Espargaro και Alex Marquez.

Με δύο sprint και δύο GP να απομένουν και συνολικά 74 διαθέσιμους βαθμούς, ο Jorge Martin εξακολουθεί να προηγείται, έχοντας 17 περισσότερους βαθμούς από τον Francesco Bagnaia. Με διαφορά 97 και 108 βαθμών από την κορυφή ακολουθούν στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Αναβατών οι Marc Marquez και Enea Bastianini αντίστοιχα.

Μετά το πέρας του αγώνα στην Ταϊλάνδη η Ducati Lenovo Team εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο στο Πρωτάθλημα Ομάδων.

Ο επόμενος και προτελευταίος γύρος του φετινού MotoGP είναι σε μια εβδομάδα από σήμερα στη Sepang της Μαλαισίας.