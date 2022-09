MotoGP – GP Ιαπωνίας: Στην pole position o Marc Marquez

Η έντονη καταιγίδα έφερε ανατροπές στο αγωνιστικό πρόγραμμα και της δεύτερης ημέρας του GP Ιαπωνίας που διεξάγεται αυτό το τριήμερο στο Motegi, με την περίοδο των Ελεύθερων Δοκιμών 3 της μεγάλης κατηγορίας να ακυρώνεται και τις Κατατακτήριες 1 και 2 να πραγματοποιούνται υπό βροχή ύστερα από μεγάλη καθυστέρηση.

Από τις Κατατακτήριες 1 την πρόκριση για το Q2 πήραν οι δύο αναβάτες της Pramac Racing, με τον Johann Zarco να παίρνει το προβάδισμα έναντι του Jorge Martin. Ο νικητής του GP Αραγονίας, Enea Bastianini, είχε μια πτώση πριν την ολοκλήρωση του Q1, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα ο ταλαντούχος Ιταλός αναβάτης, ο οποίος το 2023 θα ενταχθεί στους κόλπους της εργοστασιακής ομάδας της Ducati, να ξεκινά τον αυριανό αγώνα από την 15η θέση του grid.

His first weekend on a #MotoGP bike at Motegi isn’t going as planned ❌@Bestia23 won’t make it to Q2 after a crash and he is LIVID! 😠#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/8UjtlNRiXN

