MotoGP: Η Pertamina Enduro VR46 Racing Team επίσημη δορυφορική ομάδα για την Ducati

Όπως διαφαινόταν εδώ και αρκετό καιρό, η Pertamina Enduro VR46 Racing Team θα είναι η ομάδα του MotoGP που θα έχει την επίσημη υποστήριξη της Ducati από το 2025 – και για αρκετά ακόμα χρόνια, στα πλαίσια ενός πολυετούς συμβολαίου ανάμεσα στις δύο πλευρές που γνωστοποιήθηκε σήμερα.

Η ομάδα του Valentino Rossi θα έχει από του χρόνου στα γκαράζ της μία μοτοσικλέτα προδιαγραφών 2025, ίδια με εκείνη των Francesco Bagnaia και Marc Marquez, και μια Desmocedici GP24.

🤝🏻 We are happy to announce that the @VR46RacingTeam will become our factory-supported team in @MotoGP from 2025!#ForzaDucati pic.twitter.com/m9RpwXxSCe

— Ducati Corse (@ducaticorse) August 2, 2024