MotoGP – Ινδονησία: Εύκολη νίκη για τον Jorge Martin

Ο Jorge Martin έμεινε στην πρώτη θέση από την αρχή έως και το τέλος του GP στην Ινδονησία αποσπώντας μια πολύτιμη για τη συνέχεια νίκη.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του GP στην Mandalika της Ινδονησίας έσβησαν με τον Jorge Martin να διατηρεί τα πλεονέκτημα της pole position, ακολουθούμενος από τους Enea Bastianini, Pedro Acosta και Francesco Bagnaia. Πέμπτος, από δεύτερος που εκκίνησε, o Marco Bezzecchi.

Πριν το πέρας του πρώτου γύρου, οι Marco Bezzecchi και Franco Morbidelli εκμεταλλεύτηκαν ένα μικρό λάθος του περσινού Παγκόσμιου Πρωταθλητή, που έτσι έπεσε στην έκτη θέση. Εν τω μεταξύ, ο Marc Marquez είχε ήδη καταφέρει να ανελιχθεί στην έβδομη.

Με τον Jorge Martin να έχει ανοίξει την διαφορά στην κορυφή πάνω από το 1 δλ., ο Pedro Acosta εξαπέλυσε την επίθεσή του περνώντας δεύτερος, εμπρός από τον Enea Bastianini. Τον οποίο πέρασε αμέσως μετά και ο Franco Morbidelli, με την δεύτερη GP24 της Prima Pramac.

Μια ακόμα αλλαγή προέκυψε έναν γύρο μετά και 22 πριν το τέλος, με τον Marco Bezzecchi, που από την αρχή έδειχνε επιθετικός, να περνάει τον Enea Bastianini, που έτσι υποχώρησε στην πέμπτη θέση.

Δέκα γύρους μετά το σβήσιμο των κόκκινων φώτων, η κατάσταση στην κορυφή σταθεροποιήθηκε, με τον Francesco Bagnaia να γράφει τον ταχύτερο γύρο από την έκτη θέση, τον Pedro Acosta να μειώνει τη διαφορά από τον Jorge Martin κάτω από το 1 δλ. και τον Franco Morbidelli να κρατά σταθερά την τρίτη θέση.

Η πρώτη εγκατάλειψη στην κορυφή ήρθε 15 γύρους πριν το τέλος όταν ο V4 κινητήρας της GP23 του Marc Marquez παρέδωσε το πνεύμα.

Στον ίδιο γύρο, ο Enea Bastianini εκμεταλλεύτηκε ένα μικρό γλίστρημα του Marco Bezzecchi, ανακτώντας έτσι την τέταρτη θέση της προσωρινής κατάταξης.

Μια ακόμα αλλαγή ήρθε 10 γύρους πριν το τέλος, όταν ο Enea Bastianini έκανε την κίνησή του για την τρίτη θέση απέναντι στον Franco Morbidelli βάζοντας αμέσως… πλώρη για τον Ισπανό της Gass Gas που «παρακολουθούσε» τον Jorge Martin, χωρίς ωστόσο να τον απειλεί ουσιαστικά καθώς ο επικεφαλής της κούρσας του Πρωταθλήματος Αναβατών -και του αγώνα- ήλεγχε τον ρυθμό.

Μια ακόμα ανατροπή -που συνοδεύτηκε με μια άδοξη πτώση- ήρθε 7 γύρους πριν το τέλος με τον ταχύτατο και σήμερα Enea Bastianini να πέφτει στην Τ1.

Μετά την εξέλιξη αυτή και με τον Pedro Acosta να χάνει την επαφή του με τον Jorge Martin (+1,8 δλ.), το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε πιο πίσω. Εκεί όπου ο Francesco Bagnaia επέδειξε την απαιτούμενη ταχύτητα, περνώντας και τους δύο συμμαθητές του στην Ακαδημία VR46. Έτσι, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής των δύο τελευταίων ετών κατοχύρωσε την τρίτη θέση.

Οι τελευταίοι γύροι δεν επεφύλαξαν περαιτέρω ανακατατάξεις, με τον Jorge Martin να παίρνει εμφατικά μια πολύτιμη για τη συνέχεια νίκη, εμπρός από τους Pedro Acosta και Francesco Bagnaia.

Τις επόμενες δύο θέσεις εξασφάλισαν οι Franco Morbidelli και Marco Bezzecchi.

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Brad Binder, Johann Jarco και Raul Fernandez.

Με πέντε αγώνες να απομένουν πλέον για την ολοκλήρωση της σεζόν, στο Πρωτάθλημα Αναβατών ο Jorge Martin απολαμβάνει τώρα ένα προβάδισμα 21 βαθμών από τον Francesco Bagnaia (366 έναντι 345). Στην τρίτη και τέταρτη θέση παραμένουν οι Enea Bastianini και Marc Marquez με απόσταση 75 και 78 βαθμών από την κορυφή.

Ο επόμενος αγώνας του MotoGP θα πραγματοποιηθεί σε μια εβδομάδα από σήμερα στο Motegi της Ιαπωνίας.

Σημ: Ο Pedro Acosta βρίσκεται υπό διερεύνηση για παραβίαση του κανονισμού πίεσης του εμπρός ελαστικού. Μέχρι και τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, οι αγωνοδίκες δεν έχουν εκδώσει την τελική τους απόφαση, που ενδέχεται να στοιχίσει στον Ισπανό την δεύτερη θέση.