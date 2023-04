MotoGP – ΗΠΑ: Pole position και νίκη στο sprint για τον Francesco Bagnaia

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2022 πήρε την pole position αλλά και τη νίκη στον αγώνα sprint, στον τρίτο γύρο του MotoGP για το 2023.

Η αυλαία του αγωνιστικού τριημέρου στο Austin του Τέξας, τρίτο γύρο του MotoGP για το 2023, άνοιξε χθες με τις καθιερωμένες περιόδους δοκιμών. Με την βροχή να μένει μακριά από την αμερικανική πίστα, η οποία εξακολουθεί να προβληματίζει έντονα του αναβάτες εξαιτίας των ουκ ολίγων ανωμαλιών στην επιφάνεια του οδοστρώματος, οι Ducati έδειξαν να έχουν με το καλημέρα το επάνω χέρι.

Ο ταχύτερος την Παρασκευή ήταν ο Jorge Martin, παρά την ίωση που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τον Ισπανό αναβάτης της Prima Pramac, ενώ δεύτερος, με διαφορά μόλις 63 χιλιοστών του δευτερολέπτου, ήταν ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2022 Francesco Bagnaia. Ο άνθρωπος της ημέρας ωστόσο ήταν ο Alex Rins (σ.σ.: ο μοναδικός νικητής στο Circuit Of The Americas που δεν… λέγεται Marc Marquez), ο οποίος έφερε την RC213V της LCR Honda στην τρίτη θέση, εμπρός από την Desmosedici GP22 του Luca Marini, ο οποίος είχε «γράψει» τον ταχύτερο χρόνο στο P1.

O Alex Marquez ήταν πέμπτος, με μια ακόμα μοτοσικλέτα της Ducati, εμπρός από τον Maverick Vinales και τον Fabio Quartararo, ο οποίος πίεσε αρκετά προκειμένου να πάρει την πρόκριση για το Q2 μαζί με τους Brad Binder, Aleix Espargaro και Jack Miller. Εκτός 10άδας βρέθηκε ο νικητής στο GP Αργεντινής, Marco Bezzecchi, οι δύο Honda των Joan Mir και Takaaki Nakagami καθώς και ο Johann Zarco με την GP23 της Ducati, o οποίος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την τελική του προσπάθεια στο P2 εξαιτίας μιας ανώδυνης για τον ίδιο πτώσης.

Στο σημερινό Free Practice οι Ducati επαναεπιβεβαίωσαν την ταχύτητα τους με τους Bagnaia, Alex Marquez, Marini και Martin να κάνουν το 1-2-3-4, εμπρός από τον Γάλλο Fabio Quartararo μου μπήκε σφήνα με την Yamaha M1 ανάμεσα στους προαναφερθέντες και τις δύο Desmosidici GP των Marco Bezzecchi και Johann Zarco, που ήταν οι αναβάτες που πήραν την πρόκριση από τις Κατατακτήριες 1.

✅ @JohannZarco1

✅ Marco Bezzecchi We’re all set for the fight for pole position in Q2! 🔜#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/vxGcaWXghm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 15, 2023

Στη μάχη της pole position ο Francesco Bagnaia οδήγησε έξυπνα και με τη δέουσα ταχύτητα σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο και συνάμα νέο ρεκόρ πίστας, εμπρός από τον εντυπωσιακό και σήμερα Alex Rins με την Honda RC213V. Την πρώτη γραμμή στη σχάρα εκκίνησης κατέλαβε ο Luca Marini, ενώ τη δεύτερη οι δύο Ducati των Alex Marquez και Marco Bezzecchi και η Aprilia του Aleix Espargaro. Ο Fabio Quartararo ξεκίνα από την θέση 7, εμπρός από τον Maverick Vinales και τους Johann Zarco και Jack Miller.

MotoGP: Η μάχη στo sprint

Ο Francesco Bagnaia έστριψε πρώτος στην πρώτη στροφή και έκτοτε δεν απειλήθηκε από κανέναν, παρά την πίεση που του άσκησε στον πρώτο από τους 10 γύρους του αγώνα sprint ο Alex Rins. Πολύ καλή εκκίνηση έκανε ο Aleix Espargaro με την RS-GP της Aprilia, που βρέθηκε τρίτος, εμπρός από τον Fabio Quartararo. Σε αντίθεση, οι δύο Ducati της Mooney VR46 των Luca Marini και Marco Bezzecchi έχασαν έδαφος στην εκκίνηση.

Παρά το λάθος του στα φρένα της T1, που τον έριξαν προσωρινά στην τρίτη θέση, ο Alex Rins ανέκαμψε γρήγορα ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του στη δεύτερη θέση.

Για το τρίτο σκαλί του βάθρου, και με δεδομένη την πτώση του Παγκόσμιου Πρωταθλητή του 2021 στην Τ1 αλλά και εκείνη του ταχύτατου και σήμερα Alex Marquez, η μάχη δόθηκε ανάμεσα στους Jorge Martin και Aleix Espargaro, με τελικό νικητή τον Ισπανό της Prima Pramac.

Οδηγώντας «αθόρυβα», ο Brad Binder έφερε την μοτοσικλέτα της Red Bull KTM στην θέση 5, εμπρός από τους Marco Bezzecchi και Luca Marini. Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Miguel Oliveira, Jack Miller και Μaverick Vinales.

Στο πρωτάθλημα αναβατών ο Marco Bezzecchi έχει προβάδισμα 1 μόλις βαθμού από τον Francesco Bagnaia (54 έναντι 53), ενώ τρίτος είναι ο Johann Zarco με 35 βαθμούς,

Ο αγώνας εκκινεί αύριο Κυριακή στις 22:00 ώρα Ελλάδας.